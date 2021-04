Auf Abstand und doch gemeinsam können Läufer und Walker in Uetze eine besondere Herausforderung bewältigen: Es gilt, bis Ende April 3600 Kilometer zurückzulegen. Die Aktion des TSV Dollbergen kommt so gut an, dass das ursprüngliche Ziel – die Strecke von Uetze bis Lleida in Spanien – bereits geknackt wurde.