Uetze

Laternelaufen ist in Uetze dieses Jahr wieder möglich – nachdem der Brauch wegen der Corona-Pandemie im vergangenen Herbst ausfallen musste. Zum gemeinsamen Spazierengehen und Singen der altbekannten Lieder treffen sich alle, die mit einer Laterne durch den Ort ziehen möchten, an diesen Terminen:

In Altmerdingsen beginnt der Umzug am Freitag, 15. Oktober, um 19 Uhr am Feuerwehrhaus.

In Eltze starten Kleine und Große alten Feuerwehrhaus, Heimatstube 1, am Freitag, 5. November, ab 18 Uhr.

In Schwüblingsen treffen sich die Kinder mit Laternen und ihre Eltern am Freitag, 5. November, ab 18.30 Uhr am Feuerwehrhaus.

Die Kirchengmeinde in Katensen organisiert am Freitag, 5. November, um 17.30 Uhr einen Umzug. Die Teilnehmer treffen sich an der Kirche.

In Hänigsen geht es am Sonnabend, 6. November, ab 16.45 Uhr an der evangelischen Kirche los.

Die jeweiligen Veranstalter freuen sich auf einen schönen Umzug und rege Beteiligung.

Ihr Laternenumzug fehlt in der Übersicht? Dann schicken Sie uns die Daten per E-Mail an uetze@haz.de oder uetze@neuepresse.de Die Redaktion nimmt den Termin gern auf.

Von Marie Pinkert