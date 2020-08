Hänigsen

200 Euro Schaden hat der Fahrer eines Lastwagens am Montag gegen 13 Uhr verursacht. Er fuhr Zeugen zufolge rückwärts in die Sackgasse Kurzer Weg in Hänigsen und wendete dann in der Einfahrt zu einem Privatweg. Doch das gelang nicht reibungslos: Der 7,5-Tonner der Marke Iveco stieß gegen einen hölzernen Gartenzaun und beschädigte ihn.

Die Zeugen sprachen den Fahrer an und forderten ihn auf, sich beim Grundstückseigentümer zu melden. Dies tat er jedoch nicht, sondern entfernte sich von der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Ergebnis der Halterbefragung – die Zeugen hatten sich das Kennzeichen gemerkt – stehe noch aus, teilt die Polizei mit.

Von Sandra Köhler