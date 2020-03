Ölverschmutzung im Klärwerk: Gericht will Klage im April verhandeln

Uetze

Der seit drei Jahren anhängige Rechtsstreit zwischen einem Recyclingunternehmen aus der Gemeinde Uetze und dem Wasserverband Peine ist immer noch nicht entschieden. Der Wasserverband wirft der Firma vor, dafür verantwortlich zu sein, dass im Februar 2017 das Uetzer Klärwerk umgekippt ist. Er fordert Schadensersatz. „Das Landgericht Hildesheim hat den Gerichtstermin für Mitte April angesetzt“, teilt Sandra Ramdohr, Pressesprecherin des Wasserverbands, auf Anfrage mit. Ob dann das Landgericht die Klage tatsächlich verhandele, müsse man angesichts der Corona-Epidemie abwarten.

„Wir streiten um einen niedrigen sechsstelligen Betrag“, sagt Ramdohr. Die Beseitigung des Schadens sei mit einem erheblichen Aufwand verbunden gewesen. Mehr könne sie wegen des laufenden Verfahrens nicht sagen.

Kläranlage war biologisch tot

Im Februar 2017 war über das Kanalnetz Altöl in die Uetzer Kläranlage gelangt. Danach war das Klärwerk biologisch tot. Nachdem die Überwachungsanlage den Störfall gemeldet hatte, leitete der Wasserverband Gegenmaßnahmen ein. Er stoppte den Zustrom aus dem Kanalnetz und saugte das kontaminierte Abwasser aus dem Kanal ab. Im Belebungsbecken der Abwasserreinigungsanlage war sogenannter Schwimmschlamm entstanden. Ihn und den übrigen verunreinigten Klärschlamm konnte der Wasserverband nicht in seine Klärschlammvererdungsanlage pumpen, sondern musste beides in die Verbrennung geben. Um das Belebungsbecken wieder in Betrieb zu nehmen, holte der Wasserverband Klärschlamm aus den Klärwerken Plockhorst, Edemissen und Gümmerwald bei Hannover. Mehrere Wochen dauerte es nach Angaben des Verbands, bis die Uetzer Anlage wieder richtig funktionierte.

Avista hat eigenes Klärwerk

Olaf Schröder, Geschäftsführer des Wasserverbands, bezifferte den Schaden im Herbst 2017 mit 235.000 Euro, als er die Uetzer Ratspolitiker über den Vorfall informierte. Danach ging das Gerücht um, dass die Dollberger Raffinerie den Störfall verursacht habe. Die Firma Avista dementierte vehement: Sie betreibt auf dem Dollberger Werksgelände ein eigenes Klärwerk. Von dort aus geht das vorgereinigte Abwasser in die Dollberger Kläranlage und nicht nach Uetze.

Lesen Sie auch

2017: Altöl legt Uetzer Kläranlage lahm

Von Friedrich-Wilhelm Schiller