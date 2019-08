Uetze

Am Kanalweg bei Dollbergen steht dort, wo im vorigen Jahr beim Grabenräumen eine Sitzbank zerstört wurde, wieder eine Sitzgelegenheit. Aufgestellt hat sie der Landfrauen-Ortsverband Uetze. Die Bank war kürzlich das Ziel einer Radtour der Landfrauen.

Der Ausflug mit dem Fahrrad ist eine von 14 Veranstaltungen, die im Terminkalender der Uetzer Landfrauen für das zweite Halbjahr 2019 stehen. „Unser Halbjahresprogramm ist sehr vielfältig. Wir beginnen immer mit einem gemeinsamen Frühstück“, sagt die stellvertretende Vorsitzende, Cordula Schumacher. Zum Uetzer Weinfest steuerten die Landfrauen das Kuchenbüfett bei. Am 17. September wollen sie den geführten Ortsspaziergang „1000 Schritte durch Wienhausen“ mitmachen. Bei schönem Wetter radeln sie nach Wienhausen.

Besichtigung des Landtags im November

Wie man Hochzeitssuppe kocht, lernen sie am 18. Oktober in Eicklingen. Im Oktober steht an zwei Vormittagen auch ein Gedächtnistraining auf dem Programm. „Der Atlaswirbel“ lautet das Thema eines Vortrags im November. Außerdem besichtigen die Uetzer Landfrauen im November mit der Landtagsabgeordneten Thordies Hanisch den niedersächsischen Landtag.

Bis zum Jahresende gehen die Uetzer Landfrauen zweimal auf Reisen. Für zehn Tage geht es nach Auskunft der Vorsitzenden Edda Labinski in die Schweiz. Vier Tage dauert die Fahrt in den Bayrischen Wald kurz vor Weihnachten. Regelmäßig treffen sich Gruppen zum Wandern und zum Yoga. Die Landfrauen bedauern, dass sie nicht mehr „Kochen mit Kindern“ für dritte Klassen anbieten können. Der Grund: In den Grundschulen in der Gemeinde Uetze gibt es keine Küchen mehr.

Ein Problem ist nach Schumachers Worten, dass dem Landfrauenverband immer noch das Image anhaftet, ein Bäuerinnenverein zu sein. „Die meisten Mitglieder kommen nicht aus der Landwirtschaft, sondern aus vielen verschiedenen Berufen“, stellt die Uetzerin klar. Viele träten erst im Rentenalter ein, weil sie dann mehr Zeit hätten, die Veranstaltungen zu besuchen, berichtet Labinski. Daher liege das Durchschnittsalter etwas über 70 Jahre.

248 Mitglieder in drei Orten

Nach Labinskis Angaben zählt der Ortsverband 248 Mitglieder in Uetze, Dollbergen und Katensen. „In diesem Jahr haben wir bislang sieben Neueintritte“, sagt Labinski. Zu den Neulingen zählt die Neu-Uetzerin Christine Klose. Sie sei vorher im Ortsverband Brome aktiv gewesen und wisse daher, dass man bei den Landfrauen schnell Anschluss findet, erzählt sie. Schon seit vielen Jahren ist Annegret Behrens aus Dollbergen dabei. Sie sei zu den Landfrauen gestoßen, als die Uetzer Landfrauen Besuch aus England hatten. Sie habe damals eine Familie aufgenommen. Behrens bedauert, dass der England-Austausch wegen des Alters der Protagonistinnen eingestellt wurde.

„Weil ich immer die Reisen mitgemacht habe, bin ich eingetreten“, sagt Regina Koppmann aus Uetze. Sie schätze die Geselligkeit bei den Landfrauen. Pressewartin Petra Grobe betont, dass man sich die Vorträge anhören kann, ohne Mitglied zu sein. „Weil es eine nette Truppe ist, bin ich dabeigeblieben“, sagt sie.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller