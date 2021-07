Uetze

Die Gemeinde Uetze kann auch 2021 mit einer kräftigen Finanzspritze des Landes Niedersachsen rechnen. Nach Angaben der Eltzer SPD-Landtagsabgeordneten Thordies Hanisch bekommt Uetze 4,715 Millionen Euro als sogenannte Bedarfszuweisung für besonders finanzschwache Kommunen. Die Gemeindeverwaltung wartet zurzeit auf den entsprechenden Bescheid des Innenministeriums. „Wir haben noch keine offizielle Bestätigung“, sagt Gemeindesprecher Andreas Fitz. Bisher hat die Gemeindeverwaltung nur von Hanisch, die Ratsfrau in Uetze ist, diese Information erhalten. Das sei aber eine zuverlässige Quelle.

Bürgermeister: „Das entlastet die Gemeinde sehr“

Über die Sonderzuweisung freut sich Bürgermeister Werner Backeberg. „Nach dem jetzigen Stand würde sich unser Haushaltsdefizit fast halbieren“, sagt er. Im vom Rat beschlossene Doppeletat 2021/2022 steht für 2021 unter dem Strich ein Minus von rund 10,24 Millionen Euro. „Die Summe von über 4,7 Millionen entlastet die Gemeinde bei der Bewältigung der Aufgaben sehr“, sagt Hanisch.

Hundesteuer und Kitagebühren steigen

Eine Bedarfszuweisung bekommen nur finanzschwache Kommunen, die trotz Sparbemühungen und Einnahmeverbesserungen nicht in der Lage sind, ihre Pflichtaufgaben ohne Darlehen zu finanzieren. Uetze hat seit 2017 jährlich Sonderzuschüsse in unterschiedlicher Höhe erhalten, davor bereits 2009 und 2010. Dafür musste die Gemeinde mit dem Land Zielvereinbarungen über eine Haushaltskonsolidierung abschließen. Das aktuelle Konsolidierungskonzept sieht zum Beispiel eine Erhöhung der Hundesteuer und des Betrags für das Mittagessen in den Kindertagesstätten zum 1. August 2021 sowie eine Anhebung der Kitagebühren zum 1. Januar 2022 vor.

Nach Fitz’ Worten wird die Gemeinde Uetze weiter Bedarfszuweisungen beantragen, wenn die Möglichkeit besteht: „Das ist für uns bei der defizitären Haushaltslage unerlässlich.“ Der Doppelhaushalt 2021/2020 weist für das nächste Jahr einen Fehlbetrag von 10,55 Millionen Euro aus.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller