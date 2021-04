Uetze

Eine 25 Jahre alte Frau mit Wohnsitz in Barsinghausen ist am Montag bei einem Ladendiebstahl im Aldi-Markt an der Burgdorfer Straße in Uetze erwischt worden. Sie hatte nach Aussage einer Polizeisprecherin gegen 13 Uhr mit einem Rucksack auf dem Rücken den Markt betreten. In dem Rucksack ließ sie Lebensmittel im Wert von 33 Euro verschwinden. Ohne diese zu bezahlen, passierte sie anschließend den Kassenbereich. Eine Kundin hatte den Diebstahl beobachtet und informierte einen Marktmitarbeiter. Dieser stellte die 25-Jährige zur Rede und erstattete bei der Polizei in Uetze Anzeige. Die Frau bekam außerdem ein Hausverbot.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller