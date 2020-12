Hänigsen

Die Polizei hat in Uetze-Hänigsen am Donnerstagnachmittag einen 40-jährigen Mann festnehmen können, gegen den zwei Haftbefehle vorlagen. Zu verdanken hat sie diesen Erfolg dem Ladendetektiv des Edeka-Markts an der Straße Am Kindergarten.

Als der Detektiv gegen 16 Uhr die Videoaufnahmen aus dem Verkaufsraum am Bildschirm verfolgte, bemerkte er den 40-Jährige, der ihm von vorangegangenen Vorfällen im Einkaufsmarkt bekannt war. Der Mann hielt sich in der Spirituosenabteilung auf, wo er mehrere Flaschen in seiner Jacke und Hose verstaute. Daraufhin ging er zur Kasse, bezahlte dort jedoch nur Kleinigkeiten.

Der Detektiv, der das erwartet hatte, war bereits in den Ausgangsbereich geeilt, wo er den Dieb auf die versteckten Flaschen ansprach. Als der Dieb flüchten wollte, konnte er ihn festhalten. Allerdings setzte sich der 40-Jährige zur Wehr und es entstand eine Rangelei, in deren Verlauf der Ladendieb mit einer der gestohlenen Flaschen auf den Detektiv einschlagen wollte. Dieser konnte dem Schlag jedoch ausweichen. Schließlich gelang es ihm, gemeinsam mit zwei Mitarbeitern des Einkaufsmarkts den 40-Jährigen zu überwältigen.

Dieb will sieben Flaschen Rum stehlen

Die herbeigerufenen Polizeibeamten durchsuchten den Mann und fanden dabei sieben Flaschen Rum. Gegenüber der Polizei gab der Täter an, seit August keinen festen Wohnsitz zu haben. Zuletzt hatte er im Bereich Lengede gewohnt. Seinen Diebstahl versuchte er damit zu erklären, dass er Alkohol getrunken und Drogen genommen habe. Ein Atemalkoholwert ergab jedoch nur einen Wert von 0,19 Promille.

Bei der Überprüfung seiner Personalien erwartete die Beamten eine Überraschung: Gegen den Ladendieb, der vor ihnen stand, lagen zwei Haftbefehle vor. Er wurde noch am selben Tag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, wo er eine längere Haftstrafe verbüßen muss.

Von Anette Wulf-Dettmer