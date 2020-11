Hänigsen

Bei vielen Eltern laufen die Vorbereitungen für die Weihnachtszeit bereits auf Hochtouren, gleichzeitig gibt es wegen der andauernden Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Infektionsrisiko viel Verunsicherung. Denn wie sollen sie beispielsweise ihren Alltag organisieren, wenn die Kita plötzlich schließen muss? Yvonne Sommer und Stephanie Gerns vom Verein Kunstspirale in Uetze-Hänigsen schaffen Abhilfe: Sie haben einen Adventskalender mit vielen Bastelideen entwickelt, der Abwechslung in den Familienalltag bringen kann.

Basteln mit Haushaltsmaterialien

Stephanie Gerns hat die Anfangsseite des Adventskalenders auf ihrem Laptop geöffnet. Dort finden Eltern ab Montag, 23. September, eine Materialliste für die vorgeschlagenen Bastelarbeiten. Quelle: privat

Anzeige

„Wir haben von Singen bis Weihnachtskarten gestalten alles dabei“, sagt Projektkoordinatorin und Sozialpädagogin Sommer. Die Ideen seien für jedes Alter geeignet, und ältere Kinder könnten die Aufgaben sogar selbstständig lösen. Viel Vorbereitung sei nicht nötig, das meiste habe man bereits zu Hause, erläutert sie. „Scheren, Stifte, Tonpapier oder Klebeband – man braucht keine Materialien, die die Kinder verschlucken könnten“, daher sei der Kalender auch für die Kleinen eine gute Beschäftigung.

Getestet haben Sommer und Gerns die Bastelaufgaben mit ihrem eigenen Nachwuchs. „Meine Kinder sind neun und vier Jahre alt, da sieht man, was ankommt, aber auch, was erklärt werden muss“, sagt Sommer. Sie aber versucht, die Highlights des Kalenders ohne ihre Kinder vorzubereiten, denn auch die beiden sollen von dem Kalender möglichst überrascht werden können.

„Wir hatten viel zu viele Ideen“

Der Aufbau der Homepage sei relativ einfach gewesen. „Dafür gab es schon eine Software und Tools, wir mussten uns zum Glück kaum mit der Technik dahinter auseinandersetzen“, sagt die Sozialpädagogin. Auch die Ideen für die einzelnen Türchen hätten sie schnell gehabt. „Wir hatten eher das Problem, zu viele Ideen zu haben, wir könnten damit gleich mehrere Kalender gestalten“, schmunzelt Sommer. Bereits im Oktober fingen die beiden Kolleginnen an, sich zu überlegen, was für Kinder spannend sein könnte.

Inspiriert für die Adventsaktion habe sie die KasperKunstKiste, die die Kunstspirale seit dem Shutdown im Frühjahr an Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren schickt, die sich mit ihren Familien in Quarantäne befinden. Das Angebot gibt es weiterhin: einfach Name und Alter angeben, und die Kunstspirale schickt den Kindern eine Überraschungsbox.

„Wir haben Anfang des Jahres Fördermittel für ein offenes Atelier für Kinder im Kindergartenalter erhalten“, sagt Sommer. Wegen der Corona-Pandemie konnte die Kunstspirale das Projekt in diesem Jahr jedoch noch nicht umsetzen und schafft mit der KasperKunstKiste und dem Adventskalender jetzt eine Alternative.

Lesen Sie auch:KreAktiv in der Krise: Kunstspirale lässt ihre Ideen online sprudeln

Kunstspirale organisiert Gewinnspiel für Kinder

Interessierte haben auf der Internetseite des Vereins unter www.kunstspirale-haenigsen.de die Möglichkeit, jeden ein Türchen des Adventskalenders zu öffnen. „Eltern können uns gern eine E-Mail mit der Nachricht „Erinnerung Adventskalender“ schicken, dann werden sie rechtzeitig an den Start erinnert“, sagt Sommer. Die Liste für die benötigten Materialien veröffentlicht der Verein bereits am Montag, 23. November, auf seiner Internetseite. Damit die Eltern die Materialien, die sie nicht zu Hause haben, noch besorgen können.

Außerdem hat der Verein ein Gewinnspiel organisiert. Die Kinder können Fotos ihrer nachgebastelten Kreationen per E-Mail an kunstspirale@googlemail.com unter Angabe ihres Namen, Alters und Adresse schicken. Wichtig sei in die E-Mail den Betreff „Umsetzung Adventskalender“ zu schreiben, sagt Sommer.

Lesen Sie auch

Von Leona Passgang