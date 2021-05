Uetze

Wegen Hausfriendsbruchs und Beleidigung muss sich jetzt ein 25 Jahre alter Mann aus Uetze verantworten: Er betrat nach Aussage einer Polizeisprecherin am Donnerstag gegen 14.15 Uhr einen Supermarkt an der Burgdorfer Straße – obwohl die Geschäftsleitung ihm nach einem zurückliegenden Diebstahl ein Hausverbot erteilt hatte. Der Ladendetektiv erkannte den Mann und verwies ihn aus den Geschäftsräumen. Darauf reagierte der Uetzer ausfallend und beleidigend. Der Beschuldigte ist bereits wegen ähnlicher Delikte mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten, wie die Sprecherin mitteilte.

Von Antje Bismark