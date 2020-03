Kulturfestival soll Besucher in alle Uetzer Dörfer locken

Uetze

Das vielfältige Programm für das dreiwöchige Uetzer Kulturfestival „Die mUETZE – Neun Dörfer voller Leben“ steht. Nach den Worten der Hänigserin Franziska Greite-Schillert, die das Festival mit Tove Kenbusch aus Dollbergen initiierte, werde es allenfalls noch kleine Änderungen geben. Das Besondere an dem Festival ist, dass Bürger die Mammutveranstaltung selbst auf die Beine stellen.

Inzwischen ist nach Darstellung von Knebusch sicher, dass die Region Hannover die Veranstaltungsreihe fördert – die Grundvoraussetzung dafür, dass das Kulturfest überhaupt stattfinden kann. Die Auftaktveranstaltung, die von Einwohnern aus Dollbergen vorbereitet wird, ist für Freitag, 19. Juni, in der Uetzer Agora geplant. Es wird ein Gesangsabend mit dem Pianisten und Musikcomedian Christoph Reuter werden.

Das Festival endet am 5. Juli im Freibad in Uetze. Dort wird die Bigband der Musikschule Ostkreis Hannover musizieren. Das kulturinteressierte Publikum kann sich auf insgesamt 40 Veranstaltungen einstellen. „Die meisten finden an den Wochenenden statt“, sagt Greite-Schillert.

Immer drei Dörfer organisieren ein Festival-Wochenende

Jedes der drei Wochenenden bestreiten immer drei Ortschaften gemeinsam. In Dollbergen beispielsweise soll am Wochenende, 19. bis 21. Juni, eine Kreativausstellung im Blauen Haus zu sehen sein. Dazu gibt das Trio Remember am 20. Juni ein Konzert im Tritonus in Schwüblingsen. Katensen lädt für den 21. Juni zu einer Dorfrallye ein.

Das zweite Wochenende vom 26. bis zum 28. Juni bestreiten Hänigsen, Obershagen und Altmerdingsen. „ Hänigsen hat sogar an allen drei Tagen Veranstaltungen“, sagt Greite-Schillert. So ist für den Freitag eine Nachtwächterführung durch das Dorf geplant. Der Reiterhof Richter in Altmerdingsen bietet einen Familientag an. Bei einem Konzert in Obershagen singen voraussichtlich alle Chöre aus der Gemeinde.

Eine Nachtwächterführung wird in Hänigsen angeboten. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller (Archiv)

„Eine sehr schöne Sache“ wird nach Greite-Schillerts Meinung die Veranstaltung Sommernachtstraum in Dedenhausen am 3. Juli. Das internationale Lesepicknick am gleichen Tag an der Mühle Amme in Uetze ist eine Gemeinschaftsaktion des Familienhauses, der Gemeindebücherei und der betreuten Wohnanlage Mühle Amme. Am Tag darauf richtet die Eltzer Ideenwerkstatt eine Aktionsmeile am Grünen Weg aus.

„Unter der Woche finden während des Festivals Workshops statt“, kündigt Greite-Schillert an. Zum Beispiel können sich Jugendliche in Dollbergen während eines Workshops als Graffitikünstler versuchen. An Wochentagen sind Ausstellungen geöffnet. Das Uetzer Bad will für das Festival eine Schau zum Thema Wasser auf die Beine stellen.

Zum Abschluss nehmen Besucher an Verlosung teil

„Jede Veranstaltung ist für alle in der Gemeinde“, sagt Knebusch. Das Festival soll die Bürger dazu anhalten, die übrigen Ortschaften aufzusuchen und diese näher kennenzulernen. „Wer in allen neun Dörfern eine Veranstaltung besucht, nimmt zum Abschluss an einer Verlosung teil“, sagt Greite-Schillert.

„Wir bekommen 8000 Zuschuss von der Region Hannover“, berichtet Knebusch. Die Förderung war die Voraussetzung dafür, dass die Gemeinde die Schirmherrschaft für die Veranstaltungsreihe übernimmt. So sind Spenden steuerlich absetzbar. „Über Sponsoren freuen wir uns sehr“, sagt Greite-Schillert. Kosten fielen zum Beispiel für Honorare, Gema-Gebühren und vor allem für die Werbung an.

Stolz sind Knebusch und Greite-Schillert darauf, dass sie für die Vorbereitung annähernd 100 Mitstreiter gefunden haben: Nicht nur Vereine, auch viele Privatpersonen machten mit.

Zum Auftakt dürfen alle mitsingen „Singende Dörfer“ heißt die Auftaktveranstaltung des Kulturfestivals „Die mUETZE“ am Freitag, 19. Juni, in der Agora des Schulzentrums in Uetze. Dazu sind alle Einwohner aus der Gemeinde eingeladen, die Freude am Singen haben. Geplant ist ein humorvoller und amüsanter Gesangsabend mit dem Berliner Pianisten und Musikcomedian Christoph Reuter. „An dem Abend ist das Publikum der Star“, verspricht Mitorganisatorin Tove Knebusch, die mit Franziska Greite-Schillert aus Hänigsen die Idee zum Festival hatte. Reuter will mit den Besuchern gemeinsam singen. Musikalische Vorkenntnisse seien dafür nicht erforderlich. „Es ist egal, ob man Chorprofi oder passionierter Unter-der Dusche-Sänger ist. Hauptsache man singt gern“, sagt Greite-Schillert. Wer die Auftaktveranstaltung besuchen will, kann vorab Liederwünsche per E-Mail an singendedoerfer@christophreuter.de einreichen. Einzige Bedingung: Die Lieder muss man am Klavier begleiten können. „Eine Auswahl querbeet durch die Musikwelt wird dann am Abend gespielt und gesungen“, kündigt Knebusch an. Der Liederabend soll um 19 Uhr in der Agora, Marktstraße 6, beginnen. Einlass ist ab 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller