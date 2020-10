Uetze

Dieser Termin steht seit einigen Monaten fest im Kalender des Rathauses: Jeden Dienstagmorgen trifft sich der Corona-Krisenstab der Gemeinde im Rathaus und bespricht die aktuellen Pandemie-Entwicklungen, die mit sieben akuten Fällen (Stand Dienstag) derzeit nicht besorgniserregend sind. Auch bei der Besucherregelung für das Rathaus ist mittlerweile Routine eingekehrt – und die Verwaltung sieht durchaus Vorteile in der Terminvergabe.

Beim Krisenstab-Treffen bringen sich die Vertreter der einzelnen Fachbereiche der Verwaltung sowie Bürgermeister Werner Backeberg gegenseitig auf den neuesten Stand, was zurzeit pandemiebedingt ansteht. „Es gibt nicht immer etwas zu besprechen, dann ist das Treffen schnell vorbei“, sagt Rathaussprecher Andreas Fitz. Meist steht aber doch das ein oder andere Thema auf dem Programm, zum Beispiel wenn die Gemeinde neue Corona-Verordnungen umsetzen muss.

Auf und Ab der Corona-Lage

Viel zu tun gibt es für den Krisenstab immer, wenn Corona-Fälle an Schulen und Kitas auftreten. Dann hätten viele Eltern Fragen – und die Verwaltung ist dafür da, sie alle zu beantworten. „Da muss man auch flexibel sein“, sagt Fitz. Die Wiedereröffnung der Schulen nach den Sommerferien habe den Krisenstab vor eine große Herausforderung gestellt, denn das Beschaffen von ausreichend Desinfektionsmittel sei schwierig gewesen. Im Rückblick habe alles jedoch gut funktioniert – größere Ausbrüche an Uetzer Schulen gab es seitdem nicht.

Ein „Auf und Ab“ sei die Pandemie-Situation bisher in der Gemeinde gewesen. Während die Zahlen trotz bundesweit steigender Fälle zuletzt stetig sanken und zurzeit auf einem niedrigen Niveau sind, sorgte ein Corona-Hotspot in einem Senioren und Pflegeheim Mitte September zwischenzeitlich für knapp 50 akute Fälle in Uetze. Seit Beginn der Pandemie hat das Gesundheitsamt der Region 107 Infizierte im Gemeindegebiet gemeldet.

Viele Entscheidungen zu den Corona-Maßnahmen müsse die Verwaltung gar nicht treffen, da sie vom Land oder Bund vorgegeben sind. Alle anderen beschlössen die acht bis zehn Krisenstabmitglieder möglichst im Konsens, als Vernunftentscheidungen, sagt Fitz. „Wir haben glücklicherweise eine Kultur, in der auch Dinge ausdiskutiert werden können.“ Das letzte Wort habe im Zweifel allerdings Bürgermeister Backeberg.

Wegfallende Wartezeiten im Rathaus

Debattiert hat der Krisenstab in den letzten Monaten auch darüber, ob und wie die Bürger das Rathaus betreten dürfen. Seitdem das Rathaus wieder für Publikumsverkehr offen ist, müssen sie telefonisch einen Termin mit etwa ein bis zwei Wochen Vorlaufzeit vereinbaren. Dadurch überlastete Telefonleitungen hatten in den letzten Wochen für Frust bei den Einwohnern gesorgt. Fitz kündigt an, dass die Gemeinde das Problem demnächst beheben will. Dass Bürger beim Rathaus Termine vereinbaren können, will die Gemeinde auch in Zukunft beibehalten, denn viele freuten sich über die dadurch wegfallenden Wartezeiten vor Ort.

Wie die Gemeinde in Zeiten steigender Fälle in der Region Hannover weiter verfährt, werde sich zeigen: Fahren auf Sicht in nach wie vor angesagt. „Wir wissen nicht, was morgen auf uns zukommt“, stellt Fitz fest. Besprochen wird das dann aber spätestens am darauf folgenden Dienstag – und zwar im Krisenstab.

Von Elena Everding