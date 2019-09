Die Zukunftswerkstatt will Erinnerungen an Dedenhausen sammeln – und zeigen, auf welch unterschiedlichen Wegen die heutigen Bewohner in den Ort gekommen sind. Das Konzept der Mitmachausstellung „Daheim in Dedenhausen“ hat die Bundeszentrale für politische Bildung überzeugt – sie fördert das Projekt mit 5000 Euro.