Wathlingen/Uetze

Nicht nur blühende Pflanzen können Besucher am Sonnabend, 31. Juli, in der Naturkontaktstation Wathlingen in Uetzes Partnergemeinde bewundern. An dem Tag gastiert das Kleinkunstfestival Kulturpflanzen ab 19 Uhr auf dem Gelände am Hasklintweg 24. Die Künstler versprechen ein Programm mit einer Mischung aus Artistik, Theater, Tanz, Musik und Magie. Zu den Veranstaltungen in der Naturkontaktstation kommen nach Auskunft der Leiterin Monika Gehrke stets auch Besucher aus der Gemeinde Uetze.

Es stehen die Acts „Schachmatt“ und „Cock-Tales“ auf dem Programm. „Schachmatt“ erzählt im Stil eines Stummfilms mit Akrobatik und Slapstickeinlagen die Geschichte eines Schachspiels, das auf amüsante Weise aus dem Ruder läuft. Bei „Cock-Tales“ handelt es sich um ein Figurentheater mit Livemusik. Die Künstler schlüpfen in die Rollen aufgeplusterter Streitgockel und zickiger Glucken und spielen tierisch-menschliche Szenen zwischen und mit dem Publikum.

Besucher sollen Stühle mitbringen

Die Veranstalter bitten darum, einen Stuhl oder eine Decke mitzubringen. Wer keine Sitzgelegenheit mitbringen kann, soll eine E-Mail an brief@kulturpflanzen.com senden. Stühle werden dann gestellt. Erwachsene zahlen 24 Euro Eintritt. Schüler, Studenten und Arbeitslosengeld-II-Empfänger sind mit 12 Euro dabei. Der Eintritt für Kinder bis zwölf Jahren beträgt 2 Euro. Karten gibt es auf www.kulturpflanzen.com, im 4G Wathlingen und an der Abendkasse.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller