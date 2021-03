Uetze/Hänigsen

Die Kitas in der Gemeinde Uetze werden am Montag, 8. März, noch nicht in den eingeschränkten Regelbetrieb gehen. Es wird weiterhin eine Notbetreuung angeboten. Die Gründe nennt Rathaussprecher Andreas Fitz. „Erst muss uns die Verordnung mit den neuen Regeln vorliegen, dann wird die Gemeinde entsprechend vorgehen. Zudem ist die Sieben-Tage-Inzidenz wieder über 100 gestiegen.“

Das Landesgesundheitsamt hat für die Region Hannover am Freitag einen Inzidenz-Wert von 106,7 gemeldet. Verabredet haben Bund und Länder am Mittwoch dieser Woche, dass Kitas wieder für alle Kinder öffnen, wenn der Wert mehrere Tage hintereinander unter 100 liegt. Vorgesehen ist dann der sogenannte eingeschränkte Regelbetrieb. Das heißt, in einer Kita-Gruppe dürfen wieder 25 bzw. 15 Jungen und Mädchen betreut werden, aber die Gruppen dürfen sich nicht durchmischen – auch auf dem Außengelände nicht. Diese Art der Betreuung wurde nach dem ersten Lockdown schon einmal praktiziert.

„Die Leitungen der Kitas haben gleich nachgefragt, wie es laufen soll und was sie vorbereiten müssen“, berichtet Fitz. „Sie sind inzwischen informiert worden, dass erst einmal alles so weiterläuft wie bisher.“

Region schließt Krippe wegen eines Corona-Falls

Die Krippe Schneckenhäuschen in Hänigsen ist seit Freitag, 5. März, geschlossen, es gibt auch keine Notbetreuung. Das hat die Region Hannover verfügt, nachdem eine Corona-Infektion bei einer Mitarbeiterin festgestellt wurde.

Das Gesundheitsamt meldet für Uetze am Freitag sechs Neuinfektionen seit Donnerstag. Infolge ist die Inzidenz, die am Mittwoch noch unter 50 lag, auf 77,8 gestiegen. Bei insgesamt elf Uetzern wurde das Sars-CoV2-Virus seit Montag, 1. März, nachgewiesen. Seit Pandemiebeginn vor zwölf Monaten wurden 429 Menschen in der Gemeinde positiv auf den Erreger getestet. Zwölf Uetzer sind an dem Virus gestorben.

So sieht es in den Nachbarkreisen aus

In den benachbarten Landkreisen Peine, Gifhorn und Celle, in die viele Uetzer zum Arbeiten pendeln, sah die Corona-Lage am Freitag wie folgt aus: Das Landesgesundheitsamt meldete einen Inzidenzwert für Celle von 54,7 (Donnerstag 45,2), für Gifhorn von 40,2 (46,5) und für Peine von 101,6 (79,4.

