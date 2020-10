Uetze

Geht es in dieser Corona-Zeit um die Kitas, dann fällt der Blick allzu oft auf Lüften, Hygiene und das Ende der offenen Gruppenarbeit – um das Infektionsrisiko für pädagogische Fachkräfte, Kinder und ihre Familien zu reduzieren. Die Mitarbeitenden in den Uetzer Kitas kehren trotz dieser neuen Herausforderungen zu einem Schwerpunktthema zurück, mit dem sie sich schon seit Langem beschäftigen: der Sprache.

Zwölf Kitas befinden sich in der Trägerschaft der Gemeinde, informiert Elke Salewski, in Uetze zuständig für den Schwerpunkt Sprache. Insgesamt besuchten etwa 675 Jungen und Mädchen die Einrichtungen im vergangenen Jahr, von ihnen erhielten 37 eine zusätzliche individuelle Sprachförderung in den Kitas. Allerdings konnten diese nicht alle durchgehend nutzen, weil es in den Einrichtungen wegen der Corona-Pandemie nur eine Notbetreuung gab. Im aktuellen Kindergartenjahr wurde für 40 Kinder, die im nächsten Jahr eingeschult werden, ein zusätzlicher Sprachförderbedarf festgestellt.

Keine Bücher vorlesen, sondern dialogisch erzählen

„Die Überprüfung der Kinder steht etwa 18 Monate vor der Einschulung an“, sagt Salewski und fügt hinzu, dass sich daraus die Gespräche mit Eltern, Kinderärztin und Schulärztin ergeben. Sie träfen die Entscheidung über eine auf das Kind abgestimmte logopädische Förderung. Ziel sei es, jedem Kind die erfolgreiche Mitarbeit im ersten Schuljahr zu ermöglichen. Dafür beobachten und dokumentieren die Erziehenden die Sprachentwicklung ihrer Schützlinge, führen regelmäßig Elterngespräche durch und geben Empfehlungen, wenn sie eine Verzögerung feststellen.

Dabei nutzen die pädagogischen Fachkräfte unterschiedliche Konzepte, darunter auch das Heidelberger Interaktionstraining. Es zielt darauf ab, dass die Erziehenden mit den Kindern in Krippe und Kindergarten in Alltagssituationen im Gespräch bleibt und damit die Sprachbildung fördert. Salewski beschreibt die Idee anhand eines Beispiels. „Wir lesen kein Kinderbuch vor, sondern erzählen die Geschichte dialogisch mit dem Kind.“ Der Grundsatz lasse sich auch umsetzen beim Tischdecken, Essen und Spielen. Den Spaß am Sprechen wecken und den Wortschatz erweitern, dem ordnet sich Arbeit unter. „Uns ist wichtig, dass jede und jeder die Fortbildung durchläuft“, sagt die Uetzerin und verweist darauf, dass die Fachkräfte kontinuierlich die Sprachentwicklung beobachten und dokumentieren.

Fachkräfte nutzen jetzt coronakonforme Fortbildung

Deshalb nimmt die Gemeinde jetzt auch wieder die Fortbildung auf, die wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt worden war. Bis März absolvieren die Teilnehmer sechs unterschiedliche Module – unter besonderen Auflagen in puncto Hygiene. „Wir nutzen coronakonform nur große Räume oder setzen zum Teil auf Videos“, sagt Salewski. Gleichwohl wünschten sich die Fachkräfte den direkten Austausch über Erfahrungen im Kita-Alltag. „Gerade daraus ergeben sich oft neue Ideen für die Arbeit.“ Die Erzieherin weiß wovon sie spricht: Schließlich arbeitet Uetze seit 2011 mit einem gemeindeeigenen Sprachförderkonzept – und daran ändert, zum Glück für die Kinder, auch Corona nichts.

