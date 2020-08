Uetze

Seit sieben Jahren gilt in Deutschland der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz. Doch weil es längst nicht für jedes Kind zwischen dem ersten Lebensjahr und dem Schulbeginn ein Betreuungsangebot gibt, haben Kommunen, darunter auch Uetze und Burgdorf, bestimmte Kriterien erlassen, die die Reihenfolge der Vergabe möglichst gerecht und transparent regeln sollen. Doch längst nicht jeder Einzelfall lässt sich damit lösen, wie eine Familie aus Eltze jetzt erfahren hat.

Vier Kinder gehören zu der Familie, für die beiden Jüngsten benötigen die Eltern nun eine Betreuung in Krippe und Kindergarten. „Unser ältester Sohn ist 17 Jahre alt und wegen einer geistigen Behinderung ein Schwerstpflegefall“, sagt die Mutter. Sie fügt hinzu, dass bei ihm der Pflegegrad 3 anerkannt wurde. Diese Einstufung vergibt der Medizinische Dienst der Krankenkassen ( MDK), wenn der Erkrankte eine „schwere Beeinträchtigung der Selbstständigkeit“ aufweist. Sie brauche jeden Tag viel Zeit, um den 17-Jährigen zu betreuen, sagt die Mutter – eine Vollzeitanstellung könne sie nicht übernehmen, allerdings arbeite sie in einem 450-Euro-Job.

Kinder erhalten einen Platz in Dollbergen

Sie geht der Tätigkeit nach, obwohl auch der zehnjährige Sohn eine Einschränkung hat, für die die MDK-Gutachter den Pflegegrad 2 diagnostiziert haben. Diesen erhalten Betroffene, wenn sie in ihrer „Selbstständigkeit erheblich beeinträchtigt“ sind. Zum neuen Schuljahr wechsele der Junge aber die Schule, sagt die Eltzerin, sodass die Familie auf Entlastung hofft. Gleichwohl sehe sie die Notwendigkeit, dass ihre beiden jüngsten Kinder im Alter von zwei und vier Jahren einen Kita-Platz benötigen, betont die Mutter.

„Sie müssen zwingend mit Gleichaltrigen spielen, damit sie nicht ausschließlich die Verhaltensmuster der Älteren kennen und möglicherweise übernehmen“, sagt sie. Zum anderen habe sie wegen der Pflege nicht so viel Zeit für die beiden Jüngsten, wie sie Kinder in diesem Alter beanspruchen. Allerdings, so musste die Familie jetzt erfahren, gilt die Pflege eines Angehörigen bei der Vergabe von Kita-Plätzen nicht wie eine berufliche Vollbeschäftigung. Dies bestätigt auch die Erste Gemeinderätin Ursula Tesch, die den Eltzern trotzdem sowohl einen Krippen- als auch einen Kita-Platz in Dollbergen anbieten konnte.

„ Pflege ist anders zu bewerten als Berufstätigkeit “

„Die Pflege eines Angehörigen – sei es eines Kindes oder eines anderen Verwandten – ist anders zu bewerten als die Berufstätigkeit“, sagt Tesch. Allerdings sei beispielsweise die Pflege einer 96-jährigen Mutter anders zu beurteilen als die zweier Kinder mit Einschränkungen. Diese besondere Situation habe die Gemeinde wie alle anderen Kommunen auch zu berücksichtigen, um eine Lösung zu finden, erklärt Tesch. Im Fall der Eltzer Familie sehe sie durchaus eine soziale Härte, die sich aus der Konstellation ergebe. „Wir haben ihr deshalb Plätze in ihrer Zweitwunsch-Kita angeboten“, sagt Tesch – und löst damit bei der vierfachen Mutter große Erleichterung aus.

Denn wegen zunächst verschwundener Unterlagen hatte sie befürchtet, in diesem Kita-Jahr leer auszugehen, und deshalb schon einen Anwalt eingeschaltet. Die Nachricht aus dem Rathaus kurz vor dem Start ins neue Kindergartenjahr war deshalb mehr als die Familie erhofft hatte. „Das ist einfach nur gut“, sagt die Mutter. Sie sieht dennoch die Notwendigkeit, dass die Pflege von kranken Angehörigen stärker als bisher bei der Vergabe von Kita-Plätzen berücksichtigt werden sollte. „Dann hätte das Land lieber nicht durchsetzen sollen, dass Eltern keine Beiträge mehr zahlen müssen“, findet sie.

Von Antje Bismark