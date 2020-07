Es braucht lediglich ein Smartphone und Fahrräder: In den Uetzer Ortsteilen Hänigsen, Obershagen und Altmerdingsen können Familien auf Kirchensafari gehen. Dieses ungewöhnliche Angebot hat die Kirchengemeinde der drei Orte ausgearbeitet.

Pastor Steffen Lahmann bringt einen kaum zu übersehenden QR-Code an der Kirchentür in Hänigsen an. Quelle: privat