Uetze

Die evangelischen Kirchengemeinden in allen Uetzer Ortschaften gestalten die wöchentlichen Gottesdienste im derzeitigen Lockdown als Videobotschaft. Dabei wechseln sich die Seelsorger ab. Für dieses Wochenende, 16. und 17. Januar, hat Pastor Ulrich von Stuckrad-Barre von der Gemeinde Hänigsen-Obershagen den Clip gestaltet. Das Thema: Die Hochzeit von Kanaan, wo Jesus Wasser in Wein verwandelt hat. „Ich stelle ihn Samstagmorgen ins Netz“, sagt von Stuckrad-Barre.

Zudem versende er die Links regelmäßig per Mail und Whatsapp an zahlreiche Gemeindemitglieder, die sie wiederum mit anderen teilten. „Wir erzielen damit ganz gute Erfolge“, berichtet der Obershagener Pastor. Die Gottesdienst-Videos sind auf der Startseite der Homepage der Kirchengemeinde Hänigsen-Obershagen zu finden.

4000 Klicks für Krippenspiel und Heiligabend-Video

Die Videobotschaften erreichen offenbar weitaus mehr Menschen als an Gottesdiensten in den Kirchen teilnehmen könnten. Besonders erfolgreich waren das selbstgedrehte Krippenspiel und der Gottesdienst an Heiligabend. „Wir haben für beides über 4000 Klicks gezählt“, berichtet von Stuckrad-Barre im Rückblick, „und zudem viele dankbare Rückmeldungen bekommen.“

Lesen Sie auch: Interview mit Pastor Steffen Lahmann: Kirchen in der Corona-Krise

Die Idee, das alljährliche Krippenspiel als Film aufzunehmen und ins Internet zu stellen, hatte Hänigsens Pastor Steffen Lahmann schon im August. Doch in den folgenden Monaten mussten die Planungen immer wieder angepasst werden, weil die Zahl der Corona-Infektionen anstieg. So ist es letztendlich ein Krippenspiel ohne Kinder geworden. Die Weihnachtsgeschichte erzählt Hänigsens Nachtwächter Peter Brandes. Die Akteure sind bis auf die Jugendlichen, die Maria und Josef spielten, alles gestandene Gemeindemitglieder. Ein Höhepunkt ist der Auftritt der Heiligen Drei Könige – dargestellt von den Ortsbürgermeistern Hänigsens, Obershagens und Altmerdingsens: Norbert Vanin, Andreas Staas und Reinhard Degotschin. Dieses Video steht weiter online, einfach auf Youtube „ Krippenspiel Hänigsen-Obershagen“ eingeben.

Von Anette Wulf-Dettmer