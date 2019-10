Kinder ziehen mit ihren Laternen durch Uetze und Katensen

„Vorsicht freilaufende Wölfe“: So warnt ein Schild an einem Feldweg zwischen Hänigsen und Altmerdingsen in der Gemeinde Uetze. Wer es aufgehängt hat, ist nicht bekannt. Sicher ist aber, es steht dort zu Recht. An Nutztieren haben sich die Räuber im Osten der Region Hannover zuletzt im Mai 2016 vergriffen.