Dollbergen

Zum Kindergottesdienst lädt die evangelische Kirchengemeinde Dollbergen-Schwüblingsen für Sonntag, 25. Oktober, 17 Uhr, ein. Es wird eine besondere Feier sein: Sie ist unter freiem Himmel, und zwar im Garten des Gemeindehauses in Dollbergen an der Fuhsestraße 19 – und die Jungen und Mädchen dürfen ihre Laternen mitbringen. Denn wegen der Corona-Pandemie fallen alle Laternenumzüge in der Gemeinde Uetze aus. Die Laternen dürfen während des Gottesdienstes leuchten, sodass sie den weitläufigen Garten in der Dämmerung in ein heimeliges Licht tauchen.

Pastor Tibor Ancar und das Gottesdienstteam werden den Kindern eine Geschichte über den Heiligen Martin erzählen. „Wir haben auch eine Überraschung vorbereitet“, sagt Pastor Ancar. „Es wird eine kleine Bastelaktion zum Mitmachen sein“. Mehr verraten will er auch auf Nachfrage nicht.

In den Garten geht es durch die Pforte an der Gustav-Hennigs-Straße. „Es gelten die Hygienevorschriften“, sagt Ancar. Das heiße Abstand halten und sich während der Andacht hinsetzen – auf mitgebrachten Decken und Stühlen. Während der Suche nach dem Sitzplatz empfiehlt es sich, Mund-Nasen-Schutz zu tragen. „Familien werden gebeten, eine eigene Anwesenheitsliste ausgefüllt mitzubringen. Ein Vordruck kann unter www.kirche-dollbergen.de heruntergeladen werden.“

Von Anette Wulf-Dettmer