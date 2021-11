Uetze

Nach neunjähriger Pause bietet der VfL Uetze wieder Ballett für Kinder an. Am Freitag, 19. November, können fünf und sechs Jahre alte Jungen und Mädchen von 15 bis 16 Uhr während eines kostenlosen Schnupperkursus diese künstlerische Form des Tanzes in der Vereinshalle, Wilhelmstraße 6, kennenlernen. Daran schließt sich in der Halle von 16 bis 17 Uhr ein weiterer Schnupperkurs für Sieben- bis Neunjährige an. Er ist ebenfalls gratis.

Trainer Eduard und Ute Musil betreiben Ballettstudio in Peine

In den vergangenen neun Jahren konnte der VfL kein Ballett anbieten, weil der Verein keinen Trainer fand. Jetzt hat er für dieses Angebot das Trainerehepaar Eduard und Ute Musil gewonnen, das in Peine ein Ballettstudio betreibt. Interessierte erhalten unter der Telefonnummer (0163) 1355168 weitere Auskünfte.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller