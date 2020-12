Uetze

Der Campingplatz am Irenensee ist wie leer gefegt. Viele Plätze sind frei, die Bungalows am Fischteich nicht belegt. Niemand sitzt auf der Bank neben dem Telefonzellen-Bücherregal. Auch an der Scheune treibt sich keiner rum, am Spielplatz ist es still. Hin und wieder ist in weiter Ferne ein Auto zu sehen. Es wirkt trotz des strahlenden Sonnenscheins ein wenig gespenstisch zwischen all den dicht abgeriegelten Wohnmobilen. Nur ein paar Flaggen wehen im Wind.

So ist es in diesem Jahr zur Weihnachtszeit am Irenensee. Normal ist das aber nicht, sagt eine Rentnerin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. „Eigentlich soll ja niemand hier sein. Ich wollte nur mal nach dem Rechten schauen“, erzählt sie. Früher, sagt sie, sei es an einigen Stellplätzen noch weihnachtlich geschmückt gewesen. „Jetzt ist aber wirklich gar nichts los. Ich fahre nun auch schnell wieder“, sagt sie.

Anzeige

Die Bungalows stehen derzeit leer. Quelle: Janna Silinger

So ruhig wie in diesem Jahr war es nie

Ein wenig auskunftsfreudiger, jedoch ebenfalls mit dem Wunsch, anonym zu bleiben, äußert sich ein anderer Mann. Seinen Stellplatz mit Wohnmobil und Vorzelt habe er bereits seit 22 Jahren. „Freunde von uns haben schon gesagt, so eine schöne Küche haben die nicht mal zu Hause“, erzählt er stolz. Dann zeigt er auf die mit Holz verkleidete Decke und die Wände. „Das hab ich alles selbst gedämmt. Hier drinnen steht auch ein Ofen“, berichtet er. Man könne es richtig schön warm kriegen innerhalb von 15 Minuten, auch zu dieser Jahreszeit.

Doch er dürfe zumindest über Nacht nicht hier sein. Seitdem das ausgesprochen wurde, sei eh niemand da. Und es werde im Herbst zwar auch normal ruhiger, doch so wie in diesem Corona-Jahr sei es sonst nie. „Dort am Waldrand hat ein altes Ehepaar seinen Platz“, berichtet der Burgdorfer. Die schmückten normalerweise immer einen Tannenbaum im Dezember. Nun ist es dort dunkel.

Auch im Bereich der Scheue ist momentan niemand anzutreffen. Quelle: Janna Silinger

Hoffnung auf den Frühling

Und obgleich Weihnachten selbst auch eher ruhig sei auf dem Platz, würde zu Silvester sonst immer richtig viel los sein. „Da ist hier ordentlich Bohei“, erzählt der Mann lächelnd. Das werde ihnen zwar bei dem bevorstehenden Jahreswechsel in seiner Wohnung fehlen, aber es lässt sich nicht ändern. „Wir müssen da jetzt alle durch. Zumindest, wenn das mit Corona auch mal wieder vorbei sein soll.“

Hoffnung setze er auf den Frühling. „Ich wohne nur zehn Minuten mit dem Auto entfernt“, berichtet er. Wenn es wärmer wird, komme er häufig mit seiner Familie oder alleine her, bei guten Temperaturen hüpfe er dann einfach nach Feierabend in den See. Doch nun sei es Zeit zu gehen. „Wir wollten bloß das Wetter nutzen und einmal eben schauen, ob alles gut hier ist“, erklärt er. Dann verlässt er die Parzelle, setzt sich in sein Auto und fährt los. Wieder ist es still. Das Geräusch seines Wagens wird immer leiser, bis es gar nicht mehr zu hören ist.

Von Janna Silinger