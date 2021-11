Katensen

Anfang November hatte ein Mercedes die Mauer der Michaeliskirche in Katensen durchbrochen und steckte bis zur Windschutzscheibe fest. Handwerker hatten das große Loch im Mauerwerk mit Holzplatten abgedichtet, damit keine Feuchtigkeit eindringen kann. Drei Wochen später steht immerhin fest: Es wird noch ein gutes Weilchen dauern, bis die Johannes-der-Täufer-Kirchengemeinde ihre Dependance in Katensen wieder nutzen kann.

Der Mercedes durchbrach die Hausmauer. Quelle: Frank Tunnat (Archiv)

Vor dem notdürftig geflickten Loch in der Wand liegen immer noch umgekippte Stühle auf einem Haufen herausgebrochener Steine. Denn noch hat die Versicherung kein grünes Licht gegeben für die Aufräumarbeiten. Die Orgel allerdings, die direkt daneben stand, fehlt. Eine Orgelbaufirma hat das Instrument bereits abgeholt, um es vom Staub zu reinigen, der beim Unfall eingedrungen war. Und das war einiges: „Beim Probespielen durch den Orgelbauer kamen aus den kleineren Pfeifen gar keine Töne mehr“, sagt Pastorin Heidi Kück. Der Orgelsachverständige der Hannoverschen Landeskirche schätze die Kosten für die Reinigung auf etwa 10.000 Euro. „Ob das reicht, sehen wir erst nachher“, sagt Kück.

Über die sich an die Kirchenwand anschließende Mauer geht auch ein Riss. Quelle: Sandra Köhler

Gutachten für die Bauschäden liegen noch nicht vor

Die Höhe für den am Kirchenbau entstandenen Schaden sei noch nicht zu beziffern. Zwar seien Gutachter und Bausachverständige vor Ort gewesen. „Aber die Ergebnisse liegen uns noch nicht vor“, sagt die Pastorin. Immerhin: Das Gespräch mit einem Bauunternehmer habe ergeben, dass sich das Gebäude wohl wieder instand setzen lasse. Doch die Verfügbarkeit von Material und speziell auch Handwerkern stehe auf einem anderen Blatt, sagt Kück. Sorgen macht ihr auch der Riss, der sich vom Loch über einen großen Teil der Mauer in der Verlängerung zum Nachbargrundstück erstreckt. „Und der aus den Siebzigerjahren stammende Bodenbelag in der Kirche muss auch komplett gereinigt werden.“

Auf absehbare Zeit werde die Gemeinde die Michaeliskirche nicht nutzen können. „Wir haben zwar unsere Kirche in Uetze, in die wir einladen. Aber schade ist es doch.“ So gebe es dort normalerweise vor der Kranzniederlegung zum Volkstrauertag einen Gottesdienst. „Das musste diesmal ohne gehen.“ Und auch die Verlesung der im vergangenen Jahr in Katensen Verstobenen habe nicht dort, sondern in Uetze vorgenommen werden müssen.

Von Sandra Köhler