Katensen

Das englische Telefonhäuschen in Uetze-Katensen an der Ecke Dorfstraße/Alte Schule zieht die Blicke auf sich. Telefonieren kann man in ihr allerdings längst nicht mehr, stattdessen ist sie gefüllt mit Kinder- und Jugendbüchern, Krimis und humorvollen Romanen. Interessierte können seit Kurzem in dem Bücherschrank stöbern, neue Literatur aussuchen und gegen alte Bücher eintauschen. „Die Telefonzelle kommt gut in Katensen an“, sagt Vorsitzender Stefan Möbius von der Freien Wählergemeinschaft Katensen.

Ralf Hoyer hat die Telefonzelle, die über viele Jahre vor dem ehemaligen Hotel Intercontinental, später Maritim Grand Hotel, am Friedrichswall in Hannover stand, entdeckt. Der Katenser ist bei der Stadt Hannover im Fachbereich Tiefbau angestellt und wurde auf die Telefonzelle aufmerksam. Als ein Investor das ehemalige Hotel kaufte, habe er einfach gefragt, ob er die Telefonzelle als Bücherschrank für Katensen bekommen könnte. „Der Investor fand die Idee toll“, sagt Hoyer.

Telefonzelle wurde 1936 in Großbritannien gebaut

Die Telefonzelle sei 1936 in Großbritannien hergestellt worden. Sie sei eine von 60.000 Stück gewesen, sagt der Katenser. Er vermutet, dass das Hotel sie bei der letzten Verkaufsaktion gekauft hat. Das Hotelgebäude wurde in den Sechzigerjahren errichtet, die Telefonzelle habe vermutlich von Beginn an vor dem Hotel gestanden. „Ich habe eine Postkarte von 1977 gesehen, da ist die Telefonzelle bereits vor dem Hotelgebäude zu sehen“, sagt Hoyer. Der Katenser hat sich vorgenommen das britische Königshaus über den Verbleib der Telefonzelle zu informieren. „Ich möchte der Queen schreiben und versuche gerade herauszufinden, wie man so einen Brief überhaupt schreibt“, sagt er schmunzelnd.

Viele Jahre stand die Telefonzelle vor dem ehemaligen Hotel Intercontinental am Friedrichswall in Hannover. Im November 2018 wurde sie nach Uetze-Katensen gebracht. Quelle: privat (Archiv)

Vorsitzender Stefan Möbius von der Freien Wählergemeinschaft Katensen hat die Telefonzelle nach ihrer Ankunft eigenhändig restauriert. „Ich habe die komplett abgeschliffen und neu angestrichen“, sagt er. Am meisten Zeit habe das Türelement in Anspruch genommen. Jetzt würden rund 120 Bücher in dem Bücherschrank stehen. Er könnte sich vorstellen, den Bücherschrank noch zu beleuchten, damit er auch in den kälteren Monaten am späten Nachmittag noch gut nutzbar ist. „Die Telefonzelle wertet die Stelle auf und gibt der Kreuzung die Chance, ein Treffpunkt zu werden“, sagt Möbius. Er hoffe, dass neben der Sitzbank zukünftig auch Fahrradständer die Ecke attraktiver machen.

Rosemarie Weschke und Angela Reese kümmern sich um Bücherschrank

Um die Telefonzelle zu füllen, hatte die Freie Wählergemeinschaft zu Buchspenden aufgerufen. Rosemarie Weschke und Angela Reese haben die Patenschaft für den Bücherschrank übernommen. „Am Anfang waren die beiden jeden zweiten Tag da und haben jedes Buch kategorisiert“, sagt Möbius. Aktuell stehen rund 120 Bücher in der Telefonzelle.

Von Leona Passgang