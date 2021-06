Uetze

Dem Wunsch von Landwirten aus der Gemeinde Uetze, mehr Grundwasser als bisher für Feldberegnung entnehmen zu dürfen, hat die Umweltdezernentin der Region Hannover, Christine Karasch, bei der Veranstaltung Auf dem blauen Sofa im Uetzer Rathaus eine Absage erteilt. Auch der Wasserverband Peine wird wohl keine Genehmigung für die beantragte Erhöhung der jährlichen Fördermenge des Wasserwerks Burgdorfer Holz um 600.000 auf drei Millionen Kubikmeter erhalten. „Eine Erhöhung ist nicht möglich“, sagte Karasch.

Bei der Reihe Auf dem Blauen Sofa, mit der die Region Hannover ihr 20-jähriges Bestehen feiert, hat die Umweltdezernentin mit Uetzes Bürgermeister Werner Backeberg über das Thema Wasserknappheit als Folge des Klimawandels diskutiert. Mit Trinkwasser aus dem Wasserwerk Burgdorfer Holz versorgt der Wasserverband Peine die Gemeinde Uetze. Derzeit fördert das Werk 2,4 Millionen Kubikmeter Grundwasser im Jahr.

Das Wasserwerk Burgdorfer Holz am Schwüblingser Kreisel darf 2,4 Kubikmeter Grundwasser im Jahr fördern. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

„Die landwirtschaftliche Nutzung ist um das Dreifache höher“, sagte Backeberg. In der landwirtschaftlich geprägten Gemeinde Uetze seien die Landwirte auf die Feldberegnung angewiesen, um Kartoffeln, Gemüse und Getreide zu ernten.

Dürre hat Fischsterben verursacht

Die Folgen der Dürre in den vergangenen drei trockenen Sommern seien offenkundig gewesen, sagte der Bürgermeister. „Landwirte haben über Ernteausfälle geklagt“, berichtete er. Fuhse, Aue und Erse hätten wenig Wasser geführt. Seen seien fast ausgetrocknet. Das habe zu einem Fischsterben geführt. Wälder hätten unter Dürreschäden gelitten. Der Wasserverband habe zwar die Trinkwasserversorgung sichergestellt, aber signalisiert: „Wir sind an unsere Kapazitätsgrenzen gelangt.“ Laut Karasch sah es so in der gesamten Region aus.

Der Regen im Winter und im Frühjahr habe nur den oberen Boden durchfeuchtet, sagte Backeberg. Die Grundwasserkörper hätten sich noch nicht gefüllt, weil es im Jahresmittel zu wenig geregnet habe, ergänzte Karasch. Wenn bei weniger Regen die Grundwasserentnahme gleich bleibe, entstehe ein Defizit. Um einen Kampf um das Wasser zu vermeiden, will die Region mit der Kommune das Modellprojekt mit dem sperrigen Titel „Gemeinschaftliches Handeln im Klimawandel – Klimaangepasstes Wassermanagement für Landwirtschaft, Umwelt und Mensch in der Gemeinde Uetze“ in Angriff nehmen.

Bund soll Projekt fördern

Die Region setzt darauf, dass der Bund das mehrjährige Projekt fördert. Nach Backebergs Worten müssten die Initiatoren zunächst mit allen rund 50 Akteuren, die das Grundwasser nutzen, ins Gespräch kommen, um eine Diskussionsbasis zu finden. Erst später werde es um konkrete Schritte gehen, wie Kommunen auf den Klimawandel reagieren könnten. Damit künftig allen genügend Wasser zur Verfügung steht, müsse man sich zum Beispiel Gedanken über eine andere Form der Beregnung machen. Wenn man Flüsse staue, könne man Flächen feucht halten, nannte Backeberg ein Beispiel.

Nach Karaschs Meinung wird man bei Neubauten Trink- und Brauchwasser trennen müssen. Kein gutes Haar ließ sie an Schottergärten, weil diese zur Verdunstung beitragen würden. Und: „Das Thema Zisternen wird immer wichtiger“, sagte die Umweltdezernentin.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller