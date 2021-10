Hänigsen

Ein Motorrad im Wert von 10.000 Euro haben Unbekannte zwischen Mittwoch, 9 Uhr, und Donnerstag, 9 Uhr, von einem Grundstück an der Alten Bahnhofstraße in Hänigsen gestohlen. Der Besitzer hatte das Krad der Marke KTM, Typ 690 Enduro R, mit der Fahrgestellnummer VBKLEV402LM784652 gesichert und mit einer Plane abgedeckt, um es vor Witterungseinflüssen zu schützen, wie ein Polizeisprecher sagte. Seinen Angaben zufolge fand der Mann am Morgen nur noch die Plane vor. Das Zweirad trägt das Kennzeichen H-AZ 16.

Die Ermittler bitten Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, sich unter Telefon (0 51 73) 92 54 30 zu melden.

Von Antje Bismark