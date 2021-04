Hänigsen

Noch prägt das frühere Kantinengebäude, das auf dem K+S-Werksgelände in Hänigsen-Riedel steht, mit seinem Wasserturm die Silhouette der früheren Bergmannssiedlung. Doch die Tage des Backsteinbaus sind gezählt. Der Konzern K+S will das markante Gebäude, in dem sich die ehemalige elektrische Zentrale des stillgelegten Bergwerks befindet, abreißen.

„Das Gebäude ist baufällig und kann nicht mehr genutzt werden“, sagt Firmensprecher Michael Wudonig. Nach dem Bergrecht sei K+S verpflichtet, nicht mehr nutzbare Gebäude abzureißen. Die Wohnungen im Obergeschoss stehen seit Jahren leer. Seit Jahrzehnten war das ehemalige Kantinengebäude Domizil des Spielmannszug Riedel. Das Ensemble muss bis Juni seine dortigen Übungsräume verlassen. Laut Wudonig nutzt derzeit die Polizei das Haus für Übungszwecke, Anwohner und Passanten hatten entsprechende Szenarien bereits beobachtet.

Im Wasserturm befindet sich derzeit noch ein Transformator für die Stromversorgung des Bergwerks. Da der Transformator demnächst nicht mehr zur Verfügung steht, hat eine Firma vor einigen Wochen damit begonnen, vom Werkstor aus ein Starkstromkabel zum Schacht zu verlegen. „Die Verlegung der Stromleitungen ist Voraussetzung für den Abriss des Wasserturms“, sagt Wudonig.

Von der Einfahrt des K+S-Werksgeländes wird ein Stromkabel in Richtung Förderturm verlegt. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Bergleute machen Kontrollfahrten

Nach seinen Angaben bleiben die Schachthalle und der Förderturm auf jeden Fall stehen. „K+S wird das Bergwerk noch mehrere Jahre betreiben und hierfür auch den Schacht nutzen. Dafür brauchen wir diese Anlagen“, sagt Wudonig. Bergleute machen regelmäßig unter Tage Kontrollfahrten, um die Stabilität der Grube in Augenschein zu nehmen.

In Hänigsen-Riedel macht das Gerücht die Runde, dass K+S bereits einen Großteil des Geländes verkauft habe, dass deshalb der nördliche Teil der Industriebrache vermessen worden und der Käufer in Logistikunternehmen sei, das Bauschutt zum Wathlinger Kaliberg bringen werde. Einen Grundstücksverkauf hat es laut Wudoing nicht gegeben. Es meldeten sich zwar hin und wieder Interessenten. Aber es seien keine Verträge abgeschlossen worden. „Wir benötigen weiterhin große Teile des Geländes, um unseren bergrechtlichen Verpflichtungen nachzukommen“, sagt Wudonig. Er bestätigt lediglich, dass Vermessungen stattgefunden haben. „Diese haben aber keinen unmittelbaren Bezug zu einer eventuellen Gewerbeansiedlung“, betont Wudonig.

Nach seiner Einschätzung kann der Verein Kalibahn Niedersachsen-Riedel noch einige Jahre auf dem Grundstück bleiben. „K+S und der Kalibahn-Verein verhandeln derzeit über eine langfristige Verlängerung des Pachtvertrags“, berichtet der Firmensprecher. Der Kalibahn-Verein bietet vom K+S-Gelände aus auf dem Eisenbahngleis in Richtung Wathlingen/Nienhagen Fahrten mit Draisinen und einem Triebwagen an.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller