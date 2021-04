Hänigsen

In der Sitzung des Hänigser Ortsrats am Mittwoch, 14. April, wird der Konzern K+S über die beiden Abraumhalden in Uetze-Hänigsen informieren. Der Ortsrat kommt um 18.30 Uhr in der Aula der Hänigser Grundschule, Moorgartenweg 1, zusammen.

Beraten wird über die Änderung des Bebauungsplans „An der Ortsgrenze“. Auf dem Areal zwischen Rosenweg und Obershagener Straße will die Baustoffspedition Beinsen ein Baugebiet für Einfamilienhäuser entwickeln. Der Obershagener Ortsrat berät darüber bereits am Dienstagabend. Weitere Themen: das Grubenunglück im Bergwerk Riedel, das sich 2021 zum 75. Mal jährt. Der Ortsrat wird voraussichtlich beschließen, einen Kranz für die Gedenkfeier am 18. Juni zu kaufen. Zur Entscheidung liegt dem Gremium zudem ein Zuschussantrag der Handballsparte des TSV Friesen Hänigsen vor. Außerdem soll über das Aufstellen von Ruhebänken im Ort gesprochen werden.

Wegen der Corona-Pandemie dürfen nur zehn Besucher zur Sitzung kommen. Sie müssen während der Sitzung eine Maske tragen, die Abstands- und Hygieneregeln einhalten und sich in ein Gästebuch eintragen. Masken und Desinfektionsmittel stellt die Gemeinde zur Verfügung. Eine Platzreservierung ist nicht möglich.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller