Corona-Konzert: Junge Hänigserin spielt für die Pflegeheimbewohner

Hänigsen

Mit einem kleinen Konzert hat die 21 Jahre alte Clara Cording aus Uetze-Hänigsen den Bewohnern des Pflegewohnstifts An der Mühle am Donnerstag eine Freude bereitet. Auf dem Platz zwischen dem Seniorenheim und der Hänigser Bockwindmühle hatte sie ihr Keyboard aufgebaut, um genügend Abstand zu den Heimbewohnern zu wahren. Für diese hatte das Personal des Pflegewohnstifts direkt vor dem Heim Stühle aufgestellt, damit die Senioren im Freien bei Sonnenschein die Musik hören konnten. Auch auf den Balkonen fanden sich Zuhörer ein. „Es mögen einige auch hinter den Fenstern gelauscht haben“, sagt Susanne Schwarz, Leiterin des begleitenden Dienstes.

Senioren spenden der Musikerin viel Beifall

Cording hatte für ihr kleines Konzert eine bunte Musikmischung zusammengestellt von der Filmmusik „Pour Amélie“ über Mozarts „Eine kleine Nachtmusik“ bis zum Kirchenlied „Danke für diesen guten Morgen“. „Die Senioren haben immer wieder applaudiert. Sie haben sich gefreut, einmal herauszukommen“, berichtet die 21-Jährige. Einige hätten sogar auf die Entfernung mit ihr gescherzt. „Die Bewohner fanden es gut, dass jemand von außen kommt und Solidarität zeigt“, sagt Schwarz.

Statt Besuch mehr Beschäftigungsangebote

„Weil es zurzeit keinen Besuch gibt, machen wir viel mehr Beschäftigungsangebote“, erklärt Schwarz. Allerdings könne der begleitende Dienst dabei momentan nicht auf externe Kräfte zurückgreifen. Wichtig sei, dass auch bei den gemeinsamen Beschäftigungsangeboten die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich sei. Daher finde zum Beispiel eine Vorleserunde nicht mehr für alle in der Cafeteria des Wohnstifts statt. Es gebe jetzt an einem Tag mehrere Vorleserunden in den verschiedenen Wohnbereichen.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller