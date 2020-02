Uetze

Die Polizei berichtet von einem Schlagabtausch auf dem Hindenburgplatz mitten in Uetze. Aneinandergeraten sind dort am Montag gegen 21.45 Uhr zwei Autofahrer, beide 19 Jahre alt, einer aus Uetze, der andere aus Sehnde. Ausgangspunkt des handgreiflichen Streits soll der Schützenplatz Auf dem Hoopte an der Marktstraße gewesen sein. Der Sehnder wirft dem Uetzer vor, dass er ihn mit den Scheinwerfern seines Autos geblendet habe – und zwar als der Uetzer zum Wenden auf den Schützenplatz einbog, wo der junge Sehnder mit seinem Fahrzeug bereits einige Zeit stand.

Der Sehnder ärgerte sich so sehr, dass er dem Fahrzeug des Uetzers folgte, um ihn zur Rede zu stellen. Am Hindenburgplatz sollen laut Polizei beide Fahrer ausgestiegen sein. Der Sehnder habe den Uetzer dann mehrmals ins Gesicht geschlagen und zudem einmal getreten, so die Angaben des jungen Mannes aus Uetze. Er selbst habe den Angreifer daraufhin einmal ins Gesicht geschlagen.

Die Polizei hofft, dass andere Autofahrer, Radfahrer oder Passanten den Vorfall beobachtet haben. Diese Zeugen werden gebeten, sich mit der Dienststelle in Uetze, Telefon (05173) 925430, in Verbindung zu setzen.

Von Anette Wulf-Dettmer