Uetze

Lesebegeisterte Jungen und Mädchen aus der Gemeinde Uetze müssen in den Sommerferien keine Langeweile haben. Die Uetzer Gemeindebücherei im Schulzentrum ist eine von 50 Bibliotheken in Niedersachsen, die beim Julius-Club mitmachen. Die Einrichtung ist in diesem Jahr zum sechsten Mal dabei. Elf bis 14 Jahre alte Kinder können von Freitag, 9. Juli, bis Donnerstag, 9. September, kostenlos Lektüre aus dem Pool der Julius-Club-Bücher ausleihen.

Das Angebot reicht von Pferdebüchern und Comics über Fantasy- und Abenteuerbücher bis hin zu Lovestorys und Thrillern. Einige Titel stehen auch als E-Book zur Verfügung. Voraussetzung für die Ausleihe ist eine Anmeldung. Dafür müssen die Kinder das Anmeldeformular, das auf der Homepage www.julius-club.de ist, ausdrucken, ausfüllen, von den Eltern unterschreiben lassen und in der Bücherei abgeben. Wer sich anmeldet, bekommt einen Club-Ausweis.

Kinder bewerten Bücher

Die Elf- bis 14-Jährigen dürfen die Bücher zwei Wochen lang ausleihen. Wer in der Sommerzeit mindestens zwei Bücher liest und anschließend bewertet, erhält ein Julius-Club-Diplom. Wer fünf Bücher und mehr schafft, wird mit dem Vielleser-Diplom ausgezeichnet. Jeder Leser bekommt ein Geschenk und nimmt an einer Verlosung teil.

Die Anmeldung beim Julius-Club berechtigt nicht nur dazu, Bücher auszuleihen. Wer einen Club-Ausweis besitzt, darf auch an den Club-Veranstaltungen teilnehmen, die jede Menge Spaß versprechen. Während der Eröffnungsveranstaltung am Mittwoch, 14. Juli, ab 15 30 Uhr werden in der Bücherei die Club-Bücher und die Club-Veranstaltungen vorgestellt.

Fotorallye und Hexenküche stehen auf dem Programm

Club-Treffen sind während der Schulzeit für Donnerstag, 15. Juli, Mittwoch, 21. Juli, Donnerstag, 2. September, und Mittwoch, 8. September, jeweils von 9 bis 12.30 Uhr während der Pausen in der Bücherei geplant. Ein weiteres Club-Treffen findet in den Ferien am Donnerstag, 26. August, von 9 bis 12.30 Uhr statt.

Die Veranstaltung am Mittwoch, 28. Juli, von 16.30 bis 19.30 Uhr steht unter der Überschrift „Rund ums Feuer“. Am Mittwoch, 4. August, können die Kinder von 9 bis 11.30 Uhr an einer Fotorallye durch Uetze teilnehmen. Am Mittwoch, 11. August, verwandelt sich die Küche im Schulzentrum von 10 bis 12 Uhr in eine Hexenküche. Die Kinder können am Mittwoch, 18. August, von 10 bis 12 Uhr in der Bücherei Steine bemalen. Spiele stehen am Mittwoch, 25. August, von 10 bis 12 Uhr auf dem Programm.

Die Büchereileiterin Ruth Andresen lädt für Mittwoch, 1. September, zu einem Club-Frühstück von 10 bis 12 Uhr ein. Die Abschlussveranstaltung ist für Mittwoch, 8. September, ab 15.30 Uhr in der Bücherei vorgesehen. Für die Veranstaltungen müssen sich die Kinder noch einmal extra in der Gemeindebücherei, Marktstraße 6, Telefon (0 51 73) 98 26 65, E-Mail buecherei@uetze.de, anmelden.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller