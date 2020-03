Mountainbiker sammeln Unterschriften für einen Parcours in Uetze

Sechs Infizierte, mehr als 100 Menschen in Quarantäne: In der Region Hannover gibt es am Freitag weitere Coronavirus-Fälle. Eine 54 Jahre alte Frau aus dem direkten Kontaktumfeld der zuvor positiv getesteten Eltzer ist ebenfalls an dem Virus erkrankt. Und ein Mann im Lehrter Krankenhaus hat sich infiziert.