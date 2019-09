Dahrenhorst

Der Anblick einer Isetta lässt das Herz der meisten Oldtimerfans höherschlagen. 125 Knutschkugeln, wie die Isetten im Volksmund genannt werden, gaben sich am Wochenende während des Jahrestreffens des Isetta Clubs im Campingpark Irenensee in Uetze-Dahrenhorst ein Stelldichein. Am Sonnabendnachmittag konnten Interessierte als Beifahrer in diesen Kleinautos, die einen Ein-Zylinder-Motorradmotor haben, gegen eine Spende eine Runde um den Irenensee drehen.

Die Teilnehmer des Jahrestreffens kamen aus ganz Deutschland, aber auch aus Österreich, der Schweiz und Tschechien. Die meisten haben ihr Schmuckstücke auf einem Anhänger nach Dahrenhorst transportiert. „Eine lange Fahrt ist in der Isetta nicht bequem und auf der Autobahn auch gefährlich, weil die Lastwagen schneller sind“, sagte Norbert Schardt, Vorsitzender des Isetta Clubs.

Anreise über 733 Kilometer auf eigener Achse

Die lange Anreise „auf eigener Achse“ hatte Lutz Sprosser aus dem südlichen Allgäu nicht gescheut. Zwei Tage war er mit seiner Isetta unterwegs, hinter die er einen kleinen Wohnwagen aus DDR-Produktion gehängt hatte. „733 Kilometer“, betonte Sprosser. Die Isetta habe er Ende der Siebzigerjahre gekauft. „Da war sie ein Schrotthaufen“, erinnerte er sich. Er habe sie erst wieder instand setzen müssen. „Seit 1983 fahre ich sie“, sagte Sprosser.

In einer dunkelgrünen Polizei-Isetta chauffierte Hans-Jürgen Noller aus Hemmingen Gäste um den Irenensee. Noller besitzt das Gefährt seit 1999. „Als ich sie gekauft habe, war sie rot“, erzählte er. Dem Fahrzeugzeugbrief habe er entnommen, dass sie ursprünglich für die Polizeidirektion Hannover zugelassen gewesen war. Polizeieinzelposten auf dem Lande hätten früher solche Dienstfahrzeuge gehabt. „Ich habe sie restauriert. Jetzt ist sie wieder im Originalzustand“, sagte Noller. Zusätzlich habe er nur das Blaulicht angebaut. Das hätten die Dienstfahrzeuge früher nicht gehabt.

Zu Feuerwehrauto umgebaut

Ein Blickfang war Hermann Schwierings feuerwehrrote Isetta, Baujahr 1961. Sie war ursprünglich einmal grün lackiert. Schwiering, der aus Uchte im Landkreis Nienburg stammt, hat sie zu einem Feuerwehrauto umgebaut. „Nach meinem Kenntnisstand sind Isetten ab circa 1960 im Hamburger Hafen als Brandmeisterfahrzeuge gelaufen“, sagte er.

„Ich bin erstaunt, dass es noch so viele Isetten gibt, und dann sind sie auch noch in einem Topzustand“, wunderte sich Hermann Kracke aus Sehnde. Er mache mit seiner Frau einen schönen Sonnabendnachmittagausflug an den Irenensee. Auch sie interessiere sich für alte Fahrzeuge und alte Technik. Daher habe sie zum Geburtstag eine Rundfahrt in einer Isetta um den Irenensee geschenkt bekommen. „Es war richtig toll. Ich liebe dieses Auto“, schwärmte Vera Kracke nach der kurzen Tour. Es sei auf der Sitzbank überhaupt nicht eng gewesen. Der Gepäckträger, den viele Isetten am Heck haben, mache das Auto „richtig interessant“.

