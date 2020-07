Hänigsen

Ein langes flaches Fachwerkhaus ohne Dach, überragt von einem neu verkleideten Schornstein: Wie ein gestrandetes Schiff wirkt das Gebäude an der Henighuser Straße im alten Dorfkern Hänigsens. Es wird gebaut auf dem ehemaligen Pries-Hof, rund zehn Wohnungen sollen dort entstehen. Ziel ist es laut Bauleiter Suphi Idiz, die alte Bausubstanz zu erhalten. Einzig und allein die Dächer der vier Gebäude – insgesamt 850 Quadratmeter Fläche – werden komplett neu gedeckt – „um eine einheitliche Ansicht zu haben“.

Das Haus an der Ecke Steindamm/Henighuser Straße ist das jüngste auf dem Grundstück. Es stammt aus den Sechzigerjahren. Die Ladenräume im Erdgeschoss – sie wurden zuletzt von einer privaten Musikschule genutzt – sind bereits zu Wohnungen umgebaut. Ansonsten hat das Wohnhaus nur einen neuen Anstrich und ein neues Dach bekommen. Die Wohnungen in den oberen Geschossen sind laut Idiz nach wie vor vermietet und wurden nicht verändert.

Im Haus an der Ecke Henighuser Straße/Steindamm ist das Erdgeschoss, in dem sich Ladenräumen befanden, umgebaut worden. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Mieter müssen nicht ausziehen

Bleiben durften auch die Mieter, die seit vielen Jahren im östlichen Teil des langgezogenen Fachwerkhauses wohnen. „Wir haben die Familie mitgekauft“, sagt Idiz scherzhaft. Die Bewohner hätten beim Abriss des Daches schon einiges an Lärm und Staub aushalten müssen, berichtet er. Jetzt fehlt über der Decke ihrer Wohnung seit Wochen das Dach, nur Dachpappe schützt vor Regen, Wind und Sonne. Der neue Dachstuhl soll Mitte August aufs Haus gesetzt werden. Mit dem ersten Zimmermann habe es Probleme gegeben, sodass erst eine neue Firma gefunden werden musste, sagt der Bauleiter aus Lehrte.

Rechts neben dieser schön gestalteten Haustür wohnen nach wie vor Mieter – trotz des Umbaus. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

300 Jahre alte Balken tragen das neue Dach

Die tragenden Balken des Dachstuhls, die laut Idiz rund 300 Jahre alt sind, bleiben erhalten, ebenso wie das Erdgeschoss des langen Fachwerkhauses. Im Inneren sollen darüber hinaus alte Bausünden verschwinden. „Ytong-Wände werden abgerissen und durch neue Wände ersetzt, die den Denkmalschutzregeln entsprechen“, erläutert Idiz. Die Sanierung geschehe in Abstimmung mit dem Denkmalschutzamt der Region Hannover.

Erworben hat die alte Hofstelle Idiz’ Ehefrau. „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, alte Gebäude zu kaufen und zu erhalten.“ Wann alle Gebäude der Hofstelle saniert und bezugsfertig sein werden, kann der Bauleiter zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. „Wir haben keinen Zeitdruck, nur den Ansporn, zügig voranzukommen. Wichtig ist, dass das Dach vor dem Winter zu ist.“

An vielen Stellen in Hänigsen wird gebaut

Das Bauprojekt an der Henighuser Straße ist nicht das einzige im alten Hänigser Dorfkern. An vielen Stellen wird dort zurzeit gebaut, oder es sind Bauvorhaben geplant. „ Hänigsen wächst enorm“, sagt Ortsbürgermeister und SPD-Ratsherr Norbert Vanin. Vor allem auf großen landwirtschaftlichen Grundstücken werde gebaut. Das ist erst möglich, seit es für den Ortskern einen Bebauungsplan gibt. „Das Ziel war und ist, freie Flächen im Ort zu bebauen, bevor Neubaugebiete am Ortsrand von Hänigsen ausgewiesen werden“, sagt Vanin.

Der erste Bebauungsplan für den Ortskern war seinerzeit umstritten. Die SPD wollte 2016 enge Grenzen sowohl für die Bebaubarkeit der Grundstücke als auch die Gestaltung neuer Gebäude setzen, die CDU hingegen den oft alt eingesessenen Eigentümern mehr Freiheiten lassen.

Von Anette Wulf-Dettmer