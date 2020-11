Dollbergen

Am Rand der Ortschaft Uetze-Dollbergen will ein privater Investor ein kleines Baugebiet verwirklichen. Die rund 6200 Quadratmeter große Fläche wird bislang landwirtschaftlich genutzt. Im Osten grenzt das Areal an einen kleinen See, im Westen an die Ackersbergstraße. Die Gemeinde Uetze unterstützt die Pläne des Investors und arbeitet mit dem beschleunigten Genehmigungsverfahren, das bei Flächen unter 10.000 Quadratmeter möglich ist.

Der Bebauungsplan für das „ Baugebiet am See“ ist fertig und sollte eigentlich in der jüngsten Sitzung des Ratsausschusses für Verkehr, Umwelt und Planung abgesegnet werden. Doch der Tagungsordnungspunkt wurde abgesetzt. Denn der Investor habe um Bedenkzeit gebeten, erläutert Karin Windhausen, Teamleiterin Bauen, Verkehr und Umwelt im Uetzer Rathaus. Er überlege, ob er den Plan ändert, damit die Häuser im neuen Baugebiet höher werden können als bislang vorgesehen. Mit der aktuellen First- und Traufhöhe könnten im Prinzip nur Bungalows entstehen.

Anzeige

Möglicherweise neuer Bebauungsplan

„Wenn er eine Erhöhung wünscht, dann muss der Bebauungsplan neu ausgelegt werden“, erläutert Windhausen, warum der Ausschuss nichts beschließen konnte. „Denn es könnte ja Widerstand aus der Nachbarschaft geben.“ Mit oder ohne Änderung werden die politischen Gremien erst 2021 weiter über den B-Plan beraten, sagt die Teamleiterin.

Bis auf eine mögliche Änderung der First- und Traufhöhe hat der B-Plan in seiner aktuellen Fassung jedoch Bestand. Das Areal bietet Platz für sieben Grundstücke, die nach Vorgabe der Gemeinde für freistehende Einfamilienhäuser nicht kleiner als 600 und für die Hälfte eines Doppelhauses mindestens 450 Quadratmeter groß sein dürfen. Für die Wohnhäuser dürfen maximal 30 Prozent der Grundstücksfläche bebaut werden. Auf weiteren 15 Prozent können Garagen und andere Nebengebäude entstehen.

Häuslebauer müssen keine Bäume pflanzen

Mit diesen Vorgaben soll sich das neue Baugebiet in die ländlich strukturierte Bebauung Dollbergens einfügen. Das gilt auch für die Bepflanzung. Die Häuslebauer müssen an der Grenze zur offenen Landschaft eine Hecke aus Bäumen und Sträuchern auf ihrem Grundstück anlegen. Was sie sonst in ihrem Garten anpflanzen, steht ihnen frei. Anders als in B-Plänen bislang üblich müssen keine Bäume gepflanzt werden. Grund: Die Gemeinde wünscht ausdrücklich, dass die Gebäude so ausgerichtet werden, dass sich ihr Energieverbrauch minimieren lässt. Auf den Dächern dürfen deshalb Sonnenkollektoren installiert werden.

Erschlossen werden die Grundstücke von der Ackersbergstraße aus. Eine einzige Straße mit einer Breite von 4,75 Metern wird zu Grundstücken führen und in einem Wendehammer enden. Sie soll als gemischte Verkehrsfläche gestaltet werden. Das heißt: Fußgänger, Radfahrer und Fahrzeuge sind gleichberechtigt. Die Kosten für die Erschließung des Baugebiets – Straßen, Ver- und Entsorgungsleitungen – in Höhe von rund 90.000 Euro trägt der Investor. So sieht es der städtebauliche Vertrag vor, den die Gemeinde mit ihm schließt.

In einem beschleunigten Baugenehmigungsverfahren werden der B-Plan und der Flächennutzungsplan gleichzeitig geändert. Für das Baugebiet am See kann zudem auf eine Umweltprüfung verzichtet werden. Denn in der Nähe gibt es keine Anlagen, von denen Lärm- oder Geruchsimmissionen ausgehen. Auch ansonsten ist die Lage des Baugebiets optimal zu nennen: Kita und Grundschule, Bahnhof und Einkaufsmarkt sind keine 1000 Meter entfernt.

Lesen Sie auch

Von Anette Wulf-Dettmer