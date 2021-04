Uetze

Kurz nach 17.30 Uhr fährt der Landwirt Heiner Bode mit seinem Fahrrad auf den Hof seines Betriebs. „Ich habe noch schnell Post weggebracht“, sagt der 45-Jährige und geht schnurstracks in den Stall, wo seine Milchkühe stehen. Er trifft die Vorbereitungen für das Melken. Unter anderem wechselt er den Filter aus, durch den die frische Milch fließt, bevor sie in den großen Tank gelangt. „Im Tank wird sie auf vier Grad heruntergekühlt“, erläutert Bode. Alle zwei Tage hole die Molkerei Milch ab. Momentan seien es etwa 900 Liter.

„Jetzt kann es losgehen“, sagt Bode, nachdem er einen Metallrost gesäubert hat, durch den der Kot der Kühe fällt. Der Landwirt schließt die Zitzenbecher der Melkmaschine an die Euter der ersten Kühe an. Zur Ruhe kommt der Landwirt nicht. Sobald eine Kuh keine Milch mehr gibt, löst er die Zitzenbecher und stülpt sie über die Zitzen einer anderen Kuh.

Zehn Kühe kalben demnächst

„Wir melken zurzeit 28 Kühe“, erzählt Bode. „Zehn stehen trocken“, fügt er hinzu. Das heißt, dass sie momentan nicht gemolken werden, weil bei ihnen mit Nachwuchs zu rechnen ist. Sie stehen bereits auf der Weide. „Sie müssen in den nächsten Tagen und Wochen kalben“, sagt der 45-Jährige. Als nächstes kommt das Jungvieh auf die Weide, Anfang Mai die Milchkühe, die aktuell gemolken werden. Insgesamt 80 Tiere halte er in den Sommermonaten im Freien, sagt der Landwirt. Die Mastbullen und die jüngeren männlichen Rinder bleiben im Stall. Die Gesamtzahl des Viehs schwankt im Laufe des Jahre zwischen rund 130 bis 150 Stück.

Heiner Bode streichelt im Stall ein Kalb. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Die Milch einer Kuh, die gerade gekalbt hat, fängt Bode mit einem Eimer auf. „Die Kälber bekommen in den ersten 14 Tagen nur die Milch ihrer eigenen Mutter. Zweimal vier Liter am Tag – morgens und abends“, berichtet der Landwirt. Er füttere die Kälbervier Monate lang Vollmilch – nach den ersten zwei Wochen auch von anderen Kühen.

Bullen werden verkauft

„Alles, was bei uns geboren wird, ziehen wir selbst auf“, sagt Bode. Seine Familie mästet die Bullen, um sie an einen Schlachter zu verkaufen. Ein Teil der Kühe wird an größere Milchviehbetriebe veräußert, wenn sie erstmals vier Wochen lang Milch gegeben haben.

Unterdessen hat Bodes 17-jährige Tochter Hanne begonnen, die Milchkühe mit Maissilage zu füttern. Außer Mais bekommen die Kühe Gras, geschrotetes Getreide und ein wenig Soja. „Uns ist das Wichtigste, dass die Tiere gesund sind. Da verzichten wir lieber auf Leistung“, betont Bode. Daher werde nur wenig Kraftfutter zugefüttert.

Heiner Bode zeigt das geschrotete Getreide aus eigenem Anbau, mit dem die Kühe gefüttert werden. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Stolz sind die Bodes drauf, dass ihre Kühe kürzlich bei einer Überprüfung für das Qualitätsmanagement Milch gut abgeschnitten haben. „Von 80 zu erreichenden Punkten hatten wir 64“, berichtet der Betriebsinhaber.

Ehefrau befüllt die Milchtankstelle

Beim Füttern löst Bodes Frau Inge später Tochter Hanne ab. „Wir sind ein Familienbetrieb. Da muss jeder mit anpacken“, sagt der Landwirt. Jeder habe bestimmte Aufgaben. Beispielsweise versorge sein Vater während des Melkens das männliche Vieh. Zu den Aufgaben seiner Frau zähle das Reinigen der Milchtankstelle morgens nach der Stallarbeit und das anschließende Befüllen des Automaten.

Nach einer Stunde ist Bode, dessen Arbeitstag kurz vor 7 Uhr begonnen hatte, längst noch nicht mit dem Melken fertig. Gut 30 Minuten wird er noch damit beschäftigt sein. Anschließend muss er die Matten abfegen, auf denen die Kühe an ihrem Platz im Stall stehen, neue Sägespäne auf die Matten streuen und die Metallroste erneut säubern.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller