Jubiläumskonfirmationen gehören regelmäßig zum Veranstaltungskalender der Kirchengemeinde Eltze mit den Kirchorten Ohof, Eickenrode und Dedenhausen. Für Pastor Maximilian Chmielewski war es am Sonnabend das erste Mal. Erst seit Februar ist er neuer Seelsorger in der Gemeinde. Gefeiert wurden die Goldene Konfirmation nach 50 Jahren, die Diamantene nach 60 Jahren, die Eiserne nach 65 Jahren und die Gnadenkonfirmation nach 70 Jahren. Zur Kronjuwelenkonfirmation nach 75 Jahren habe sich niemand angemeldet, sagte der Pastor.

Höhepunkt des Gemeindelebens

Es sei einer der Höhepunkte des Gemeindelebens, wenn Konfirmandenjahrgänge nach einer runden Zahl von Jahren, die seit ihrer Konfirmation vergangen sind, wieder zusammenkommen, um miteinander noch einmal ihre Konfirmation zu feiern. „Die Jubiläumskonfirmationen sind mit Klassentreffen vergleichbar. Sie geben Gelegenheit, alte Freunde wiederzutreffen, die man seit 20 oder 30 Jahren nicht mehr gesehen hat“, sagte der Pastor zur Bedeutung der Veranstaltung, die er als Lebensbegleitung versteht.

Der Jahrgang, der seine Goldene Konfirmation feiern könne, sei zum Beispiel im Rentenalter, einer Lebensphase, die mit großen Umbrüchen verbunden sei. In diesem Alter könne die Kirche wieder eine neue Rolle spielen. Insgesamt 60 ehemalige Konfirmandinnen und Konfirmanden kamen am Sonnabend am Haus der Kirche zusammen. „Wir haben die Jahrgänge 2020 und 2021 zusammengefasst, weil es im letzten Jahr wegen der Corona-Pandemie keine Jubiläumskonfirmation gab“, sagte Chmielewski.

Jahrgangsweise zum Altar

Auf dem Programm stand ein Spaziergang zum Heimatmuseum, der Gelegenheit bot, in Erinnerungen zu schwelgen. Im anschließenden Gottesdienst gingen die Jubilare nach der Predigt, die die Schöpfung und die Auferstehung des Lazarus in den Blick nahm, jahrgangsweise zum Altar. Alle Namen wurden verlesen und das Abendmahl gefeiert. Mit einer Kaffeetafel endete der große Tag.

Die Organisation der Jubiläumskonfirmation sei mit einer Riesenarbeit verbunden, was selten gewürdigt werde, betonte der Pastor. Um die Einladungen verschicken zu können, sei es nötig, die aktuellen Adressen der ehemaligen Konfirmandinnen und Konfirmanden zu ermitteln. „Wir haben viel telefoniert, aber nicht alle erreicht“, bedauerte er. Die Datenschutzbestimmungen ließen zum Beispiel keine Nachforschungen beim Standesamt zu. Über Kirchenmitglieder, die das Dorf seit der Konfirmation nicht verlassen hätten, seien Kontakte hergestellt worden.

Vier Ehemalige erinnern sich

Umso mehr freute sich Chmielewski darüber, mit einer großen Gruppe Ehemaliger eine spannende Zeitreise unternehmen zu können. Die Teilnehmer erinnerten sich gern an ihre Konfirmation vor so langer Zeit. Repräsentativ für ihre Konfirmandengruppen äußerten sich Helmut Püschel, Ingrid Schwarte, Friedrich Ripke und Hans Brunschön.

Mit dem Fahrrad zum Unterricht

Helmut Püschel (65) aus Eickenrode feierte seine Goldene Konfirmation. Wie vor 50 Jahren lebt er noch heute in Eickenrode. An seine Konfirmandenzeit in Eltze hatte er nur noch verschwommene Erinnerungen. „Wir sind mit dem Fahrrad die sechs Kilometer von Eickenrode nach Eltze gefahren. Es gab 1970 nur sechs Konfirmanden in unserem Dorf. Wir haben viel auswendig gelernt und wurden regelmäßig abgefragt“, sagte er rückblickend. Er bedauerte, dass aus seinem Jahrgang nur so wenige zur Jubiläumskonfirmation nach Eltze gekommen waren. „Ich hätte einige gern wiedergesehen“, betonte er.

Helmut Püschel feiert seine Goldene Konfirmation. Quelle: Sybille Heine

Viel Blödsinn gemacht

Ingrid Schwarte (75) feierte ihre Diamantene Konfirmation. Sie war extra mit ihrer Tochter aus Coppenbrügge angereist. „Wir haben viel Blödsinn gemacht. Pastor Schenk hatte es nicht leicht mit uns“, erzählte sie über ihre Konfirmandenzeit. Im Gottesdienst habe sie ein schwarzes Kleid getragen. Das sei 1961 so gewesen. So etwas wie Konfirmandenfreizeiten habe es noch nicht gegeben. „Verschenkt wurde Praktisches von Strumpfhosen bis Bettwäsche, und gefeiert haben wir im kleinen Kreis mit den Paten“, erinnerte sie sich.

Ingrid Schwarte feiert ihre Diamantene Konfirmation. Quelle: Sybille Heine

Pastor wirft mit der Bibel

Otto Ripke (81) feierte seine Eiserne Konfirmation. Auch er wurde 1956 von Pastor Schenk konfirmiert. Unvergesslich ist für ihn im Hinblick auf seine Konfirmandenzeit eine Schneeballschlacht. „Die Mädchen und Jungen wurden getrennt unterrichtet. Als der Unterricht der Mädchen beendet war, warteten wir Jungen vor der Tür, um sie mit Schneebällen zu bewerfen. Der erste Schneeball traf allerdings den Pastor. Das gab mächtigen Ärger“, erzählte Ripke. Wenn im Konfirmandenunterricht gesprochen wurde, habe der Pastor auch schon einmal mit der Bibel geworfen. „Das waren noch strenge Sitten. Wir hatten trotzdem Spaß“, sagte er.

Friedrich Ripke feiert seine Eiserne Konfirmation. Quelle: Sybille Heine

„Das war eine richtige Prüfung“

Hans Brunschön (86) feierte seine Gnadenkonfirmation. Auch er erinnerte sich an einen Konfirmandenunterricht mit Streichen, Dummheiten und kleinen Flirts mit den Mädchen. Für die Konfirmation in der Kirche habe er dann aber doch gelernt. „Das war eine richtige Prüfung, und ich wollte mich ja nicht blamieren“, blickte er zurück.

Hans Brunschön feiert seine Gnadenkonfirmation. Quelle: Sybille Heine

