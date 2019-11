Eltze

Das Gemeindehaus in Eltze hat sich jetzt für einen Tag in eine Kunstgalerie verwandelt. Sechs Eltzer haben ihre beeindruckenden Arbeiten am Reformationstag den vielen Besuchern, die den Weg ins Gemeindehaus fanden, gezeigt. Die Idee für die gemeinsame Ausstellung der Eltzer Hobbykünstler kam von der Förder...