Uetze

Schon wieder eine Schlägerei im Freibad Uetze – und das alles nur, weil sich ein 20-Jähriger von den Blicken eines 36-jährigen Badegastes provoziert fühlte. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, hätten sich der 20-Jährige und der 36-Jährige am Sonnabendnachmittag zunächst verbal gestritten, dann habe der Jüngere mit der Faust zuschlagen. Unterstützt hat ihn dabei ein 19-jähriger Begleiter, berichten Zeugen. Daraufhin wollte der zwei Jahre jüngere Bruder des Opfers diesem zu Hilfe eilen und wurde ebenfalls vom Haupttäter mit einem Faustschlag verletzt. Die Badeaufsicht alarmierte die Polizei, um die Schlägerei zu beenden. Die Beamten haben ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Die Freibadgenossenschaft hat allen vier Männern Hausverbot erteilt.

Zweite Schlägerei im Uetzer Freibad innerhalb weniger Wochen

Die Polizei Uetze weist ausdrücklich darauf hin, dass die Auseinandersetzung vom vergangenen Sonnabend nicht im Zusammenhang mit einer Schlägerei im Juni im Freibad Uetze stehe. Am 23. Juni waren im Uetzer Freibad mehrere Familienangehörige aneinandergeraten. Es gab vier Verletzte. Die Polizei konnte Täter und Opfer nur mit Mühe trennen, zwei Männer kamen in Gewahrsam. Offenbar handelte es sich um einen ernsten Familienzwist, denn wenige Tage später kam es erneut zu einer gefährlichen Schlägerei mit Latten und Eisenstangen, als Familienmitglieder auf offener Straße mitten in Uetze aufeinander trafen.

Von Anette Wulf-Dettmer