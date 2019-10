Uetze

Das Angebot des Senioren- und Pflegestützpunkts Burgdorfer Land ist in der Gemeinde Uetze offenbar noch weitgehend unbekannt: Die Beratungsstelle der Region Hannover bietet an jedem ersten Montag im Monat von 14 bis 16 Uhr eine Sprechzeit im Uetzer Familienhaus an. Nach Auskunft der Pflegestützpunkt-Mitarb...