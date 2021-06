Uetze/Bröckel

Der Antikhof Drei Eichen in Bröckel nimmt sein Kulturprogramm nach der monatelangen Corona-Pause wieder auf. Aber es werde keine Indoor-Konzerte in diesem Jahr geben, alles werde outdoor laufen, erklärt Antikhofbetreiber Torsten Laskowski. Auftakt ist am Sonnabend, 26. Juni, mit der Singer-Songwriterin Siri Svegler.

Die Künstlerin aus Göteborg, deren Wahlheimat Berlin ist, habe eine sehr nuancenreiche Stimme: in einem Moment verträumt, im nächsten kraftvoll und entschlossen, heißt es in der Ankündigung. Damit gebe sie ihren Songs – eine Mischung aus Folk, Pop, Jazz und Country – eine unverwechselbare Ausstrahlung. Lieder aus ihrer Feder waren schon in zahlreichen Kino- und Fernsehfilmen zu hören. Svegler ist ein Profi: Sie studierte Musik, Gesang, Tanz und Schauspiel an der renommierten Arts Educational School in London.

Das Open-Air-Konzert im Garten des Antikhofs beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, dafür geht der Hut rum. Da die Besucherzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung unter Telefon (0 51 44) 56 01 77 erforderlich.

Von Anette Wulf-Dettmer