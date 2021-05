Hänigsen

„Dass ich mal 100 werde, hätte ich nie gedacht. Und dass ich mein Leben mal im Kasparland verbringen werde, auch nicht“, sagt Ilse Blume, geborene Lücke, und lacht. Dabei ist beides eingetreten. Ihren 100. Geburtstag feiert die agile Dame mit den weißen Locken heute, am 27. Mai 2021. Und nach Hänigsen kam die aus Wathlingen stammende junge Frau damals der Liebe wegen.

„Wir waren die ersten, die in Hänigsen nach dem Krieg geheiratet haben“, erinnert sie sich. Im Juli 1945 war das. Ihr Bräutigam war erst wenige Wochen vorher aus dem Krieg zurückgekommen, das Hochzeitsgeschenk waren ein paar Frühstücksbrettchen. Weder Freunde noch Verwandte hätten zur Feier kommen können. „Denn damals gab es auch eine Ausgangssperre, wegen der Munitionsanstalt“, erinnert sie sich. Das Bergwerk in Hänigsen-Riedel war zu dieser Zeit eine Versuchs- und Musteranstalt für die Lagerung von Munition, weshalb dort besonders strenge Regeln galten. „Ich hätte nicht gedacht, dass ich das noch mal erlebe.“ Doch mit Corona kam die Ausgangssperre zurück. Und zwar ausgerechnet im Jahr ihres runden Geburtstags.

Große Feier scheitert an den Corona-Auflagen

„Was mich am meisten ärgert, ist, dass ich schon zweimal Pech gehabt habe“, sagt Blume und meint damit die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie. „Den 99. wollte ich auch schon groß feiern. Da war das Wetter wenigstens gut und wir haben dann draußen gesessen.“ Die Feier für ihren 100. hatte sie eigentlich im Lindencasino geplant – für sie ein Ort mit schönen Erinnerungen an gesellige Feiern. „Aber das ging ja jetzt nicht. Nun habe ich keinen eingeladen. Wer kommt, der kommt.“ Familie und Nachbarn werden sicherlich vorbei schauen.

Das Leben genießen, wo es sich anbietet, die Dinge nehmen, wie sie sind. Das Beste daraus machen, aber sich nicht verrückt machen: Mit dieser Einstellung ist Blume zeitlebens bestens gefahren. „Es kommt, wie es kommt“, sagt sie, und beginnt zu schmunzeln. „Als ich beim Impfen gefragt worden bin, wie man denn so alt wird, habe ich gesagt ’Jeden Abend ein Glas Wein’“, verrät sie. Ihre gemeinsamen Saunagänge mit mehreren ebenfalls hoch betagten Frauen hat sie wegen der Pandemie erstmal ausgesetzt. Aber für sich selbst heizt sie die Sauna im Keller des Eigenheims dann doch auf – schließlich sauniert sie seit mehr als 30 Jahren regelmäßig.

Kreuzworträtsel und Handarbeiten als Zeitvertreib

Fernsehen gibt es bei Ilse Blume erst abends. Stattdessen löst sie Kreuzworträtsel, liest oder erledigt Handarbeiten. „Das sind meine Hobbys. Und zwar noch ohne Brille“, sagt sie stolz. Auch das Einkaufen beim Edeka um die Ecke lässt sie sich nicht nehmen. „Da trifft man doch unterwegs immer jemanden und kann ein paar Worte austauschen.“ Viele alte Bekannte leben mittlerweile nicht mehr, auch ihre erstgeborene Tochter ist bereits verstorben. „Wenn der Partner stirbt, das ist schlimm. Aber wenn ein Kind stirbt, das ist das Schlimmste“, sagt sie. Umso mehr freut sie sich über den guten Kontakt zu ihrer zweiten Tochter und den Enkelkindern.

„Und wir haben eine tolle Nachbarschaft“, sagt sie. Man helfe sich gegenseitig. Und auch in diesem Jahr werde die Straße zum Schützenfest-Termin wieder geschmückt. Egal, ob das Fest mit Umzug und Tanz auf dem Zelt gefeiert werden könne oder nicht. Schützenfeste, ob in Eicklingen oder Hänigsen seien damals ein Höhepunkt für sie und die anderen jungen Leute gewesen. Allerdings durften die offiziell erst ab 18 Jahren besucht werden. „Und wir mussten abends um zehn zu Hause sein.“ Aber das sei eben so gewesen.

Nach dem Krieg hat sie eine Wäscherei betrieben

Es habe sich schon einiges verändert in all den Jahren, resümiert die Jubilarin. Beispielsweise betrieb sie mit ihrem Mann nach dem Krieg eine Wäscherei. „Damals hatte noch nicht jeder eine Waschmaschine. Die Wäsche in eine Wäscherei geben – das war eine gewaltige Erleichterung.“ Für Blume hieß das: den Führerschein machen, damit sie abends die gewaschene Wäsche ausfahren konnte. Das verlangte ihr ihren ganzen Mut ab – zumal, als ihr während der Prüfung auf schmaler Straße ein Bus entgegenkam. Doch die Feuertaufe gelang, und die Lust am Autofahren war geweckt.

Dem Umgang mit Handys und Computern indes hat sie allerdings eine Absage erteilt. „Auch wenn mein Enkel meint, ich muss das unbedingt lernen. Ich muss gar nichts. Und wer sich melden will, der nutzt das Telefon oder kommt vorbei.“ Nur bei neuesten Fotos aus der Familie macht sie eine Ausnahme. Und greift auf die Hilfe ihrer Nachbarin zurück. „Die hat ein Handy und kann damit umgehen. Dann bekommt sie die Bilder auf das Gerät – und ich gehe zu ihr rüber und schau sie mir da an.“

Von Sandra Köhler