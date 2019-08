Schwüblingsen

Gut sechs Stunden voller Musik, vier Bands, mehr als 700 Besucher – so lässt sich das Schwüblingsen Open Air in drei Zahlen kurz zusammenfassen. Doch das trifft natürlich keineswegs das Partygefühl, das die Schwüblingser Biker einmal mehr dem Publikum aus der Region und sich selbst beschert haben. Schließlich reicht das musikalische Angebot an diesem Abend vom „The Drunken Sailor“, gespielt vom Piratenpack, über „Cello“ von Udo Lindenberg und Clueso, präsentiert von Fleedwood & Friends, über groovige Stücke von Groove Village bis hin zu „TNT“ von AC/DC, mit dem die Rockkantine ihre musikalische Vorspeise garniert.

So vielfältig die Musik auf der Bühne ist, so vielfältig zeigen sich auch die gut 700 Zuhörer. Zu den jüngsten gehört die 16 Monate alte Yuna aus Großburgwedel, die mit ihrem Großvater Patrick Longo den Abend genießt – gerade die Kinder toben zwischen den Sitzbänken, den Tanzenden und der Bühne ohne Unterbrechung, denn im Gegensatz zu anderen Open-Air-Bühnen bleibt jene in Schwüblingsen von Regenschauern verschont. Die wenigen Tropfen, die aus den schwarzen Wolken fallen, beeinträchtigen das musikalische Spektakel keineswegs. Zu den älteren Zuhörern zählt Ellen Fricke aus Edemissen, die mit der gesamten Familie angereist ist. Schließlich steht bei Groove Village der Enkelsohn Laurenz Meier mit der Gitarre auf der Bühne, sein Cousin Malte spielt Keyboard.

Für Sina Peters aus Peine macht die Mischung – sowohl bei der Musik als auch beim Publikum – das Open Air in Schwüblingsen aus: „Wir treffen uns hier immer mit Freunden, jeder ist willkommen, und es gibt einfach nie Ärger“, sagt sie, während Leewood & Friends gerade ein Lied von Ed Sheeran spielt, der parallel in Hannover auftritt. Zu später Stunde, gegen 22.30 Uhr, füllt sich der Platz dann noch einmal deutlich: Dafür sorgen die Fans der Rockkantine aus Neustadt. Auch die Cover-Band aus Neustadt um Sänger Thomas Henner, die bis nach Mitternacht mit Classic-Rock-Hits und satten Gitarrensoli für Stimmung sorgte, bedankte sich bei dem Mann am Mischpult: Der Jürgen, so betont die Rockkantine, habe den gesamten Abend für den richtigen Sound gesorgt – dafür gibt es Sonderapplaus vom Publikum.

Von Antje Bismark