Schwüblingsen

Hofläden erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Sie punkten mit regionalen Produkten, deren Herkunft klar nachzuvollziehen ist: Sei es biologisch angebautes Gemüse oder Fleisch von freilaufenden Weideschweinen und Hühnern. Sie punkten in Corona-Zeiten nicht zuletzt damit, als Nahversorger in den Dörfern und auf den Märkten in der Region präsent zu sein, dass sich in ihnen nicht Massen von Menschen tummeln – und dass viele Waren auf Vertrauensbasis kontaktlos angeboten werden, wie in der typischen Kartoffelkiste.

Zur Galerie Kontrollierte Herkunft, kurze Wege, saisonale Spezialitäten: Hofläden wie der auf dem MitMachHof haben zwar nicht das riesige Sortiment eines Supermarktes. Doch dafür ganz andere Stärken.

Hofläden und Direkterzeuger sind gefragt

„Wir haben das zum Lockdown deutlich gemerkt“, sagt Holger Hennies vom Vorstand des Landvolks Hannover: „Die Nachfrage ist zu diesem Zeitpunkt generell gestiegen und liegt immer noch höher als vor Corona.“ Auf ein Plus von etwa zehn bis 20 Prozent beziffert Hennies, der gemeinsam mit seiner Frau Claudia Königsmann einen landwirtschaftlichen Betrieb in Schwüblingsen führt, den Zuwachs. Seine Maßeinheit: Kartoffeln. „Die nehmen Leute einfach so mit, wenn sie kommen. Das ist also ein guter Maßstab.“

Auch sein Fleischer habe eine größere Nachfrage festgestellt, sagt Hennies, der Weideschweine züchtet, deren Fleisch und daraus hergestellte Wurstwaren im Hofladen und über die Marktschwärmer – eine Art Onlinemarkt ohne Zwischenhändler – in Hannover, Hildesheim und Lüdersen erhältlich sind. Gut zu wissen: alle Formen von Selbstbedienung wie die klassische Kartoffelkiste werden stärker nachgefragt. Einen richtigen Hofladen statt der Selbstbedienungshütte einrichten, das hatten Hennies und Königsmann ohnehin parallel zum Ausbau des MitMachHofes, auf dem Kinder Landwirtschaft ganz praktisch erfahren können, geplant.

Laden früher eröffnet als geplant

Dass der jetzt schneller als gedacht an den Start ging, ist nicht zuletzt den Bitten der Schwüblingser geschuldet. „Ich bin, als das mit Corona losging, häufig angesprochen worden, ob wir den Laden nicht schon vor Juli aufmachen können“, sagt Königsmann. Gerade ältere Einwohner können sich so selbst mit dem Rollator oder zu Fuß auf den Weg machen und sind nicht auf Auto oder öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. Da die Angebote des MitMachHofes ohnehin wegen Corona ausfallen müssen, kümmerte sie sich um die Eröffnung des Ladens.

Und der kommt gut an. Nicht nur bei den Schwüblingsern. „Es kommen auch Leute aus Lehrte, Burgdorf und Hannover“, sagt Königsmann. Gerade letztere seien sehr daran interessiert, sich anzuschauen, wie die Produkte entstehen, die im Hofladen verlauft werden: Wurst und Fleisch der Weideschweine, aber auch Backwaren und verschiedene Kartoffel- und Gemüsesorten, Fruchtaufstriche, Honig, Eier und getrocknetes Obst zum Naschen. Nicht Produkte nur vom eigenen Hof bietet Königsmann an: „Ich bin beispielsweise angesprochen worden, ob wir nicht auch Rindfleisch hätten. Das habe ich jetzt besorgt“, sagt sie.

Geplant: Bauernhofeis und unverpackte Waren

Petra Meusel aus Hämelerwald ist Stammkundin bei Königsmann: „Seit es hier das Fleisch von Weideschweinen gibt, kaufen wir es“, sagt sie. Dass sie im Dorfladen auf dem MitMachHof auch Ziegenkäse und Lammfleisch bekommt, schätzt sie sehr. „Wir kaufen, wenn möglich in Hofläden in der Nähe“, sagt sie: „Die Qualität ist eine ganz andere als im Supermarkt. Unsere Tochter ist Vegetarierin. ,Aber ihr kauft ja wenigstens gutes Fleisch‘, sagt sie immer.“ Zum Bezahlen gibt es einen kleinen Schnack und Eierpappen und leere Marmeladengläser für Königsmann. Umweltbewusst: Das funktioniert auch im Hofladen, ist Königsmann überzeugt. Deswegen will sie auch, sobald es die Lage zulässt, auf das Unverpackt-Prinzip umstellen. „Ich habe mich selbst geärgert, wie viele Plastikverpackungen man im Laufe eines Monats wegwirft“, sagt sie.

Und noch mehr hat sie für ihren Hofladen geplant: Wenn die großen Kühlschränke da sind, soll es auch Bauernhofeis und Süßigkeiten geben. „Das kommt bestimmt bei den Kindern gut an“, hofft sie. Sogar ein kleines Café könnte auch noch dazu kommen – wenn es die Vorschriften und Umstände denn erlauben. Aktuell gibt es eben Muffins und Kuchen im Glas, die Süßschnäbel zu Hause essen können. Wenn sie es denn bis dahin aushalten. Der Dorfladen auf dem MitMachHof an der Meierhofstraße 9 ist montags, dienstags und freitags von 15 bis 17 Uhr, mittwochs und sonnabends von 10 bis 12 Uhr geöffnet.

Das sind die Hofläden in der Gemeinde Uetze Auch in diesen Bauernläden in der Gemeinde Uetze gibt es regionale und sogar bio-zertifizierte Produkte direkt vom Erzeuger. Es handelt sich um eine Auflistung ohne Anspruch von Vollständigkeit. Ebenfalls in Schwüblingsen an der Meierhofstraße 5 befindet sich der Hof Fricke. Dort gibt es täglich zwischen 8 und 20 Uhr im Selbstbedienungshofladen Kartoffeln, saisonale Produkte benachbarter Betriebe, sowie Zwiebeln, Eier und Dosenwurst. Der Hofladen Claus an der Peiner Straße 30 gehört zu einem Ackerbaubetrieb mit dem Schwerpunkt Spargel- und Kartoffelanbau. Von Ostern bis Mitte Dezember gibt es dort eigene und regionale Produkte zu kaufen: von Spargel, Kartoffeln und Eiern aus Freilandhaltung über Erdbeeren, Heidelbeeren, Kohl und Zwiebeln reicht das Angebot. Weine, Wurst, Blumen und Käse runden das Angebot ab. Geöffnet ist freitags von 9 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 12 Uhr. Feldmanns Bauernladen befindet sich in Hänigsen an der Alten Bahnhofstraße 9. Dort gibt es dienstags bis freitags von 7.30 bis 13 und 18 bis 18 Uhr, sowie sonnabends von 7.30 bis 12.30 Uhr Eier aus Freiland- und Bodenhaltung, Kartoffeln, Obst und Gemüse, sowie Wurst, Honig, Marmelade und weitere Produkte. Bauer Stolze, An der Kapelle 5 in Schwüblingsen, ist ein Bioland-zertifizierter Betrieb. Fleisch- und Wurstwaren, Obst und Gemüse werden aktuell in gesonderten Verkaufswagen an der frischen Luft angeboten. Bezahlt wird im Hofladen, in dem sich maximal drei Kunden gleichzeitig aufhalten dürfen. Geöffnet ist freitags von freitags von 11 Uhr bis 18 Uhr. Auch in Katensen gibt es einen Bioland-Betrieb: Die Gärtnerei Klages an der Dorfstraße 1. Der Hofladen ist freitags von 15 bis 18 Uhr geöffnet; Klages ist unter der Woche auf Märkten in Hannover, Braunschweig und Gifhorn vertreten. Dort gibt es neben Kartoffeln, Zwiebeln und Kräutern ein großes Sortiment an Gemüse. Zwar kein Hofladen im strengeren Sinne, aber dennoch interessant: An der Milchtankstelle von Familie Bode, Dammstraße 1 in Uetze gibt es rund um die Uhr frische Kuhmilch aus dem Automaten.

Von Sandra Köhler