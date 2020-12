Dollbergen

Das Fuhsetal ist eine der schönsten Landschaften in der Gemeinde Uetze. Der besondere Reiz zeigt sich vor allem, wenn die Sonne über den im Dunst liegenden Weiden aufgeht und den Himmel in satte Gold- und Orangetöne taucht. Der Dollberger Rainer Richter hat bei einem morgendlichen Spaziergang entlang des Flusses solch ein herrliches Farbenspiel fotografiert. Das Fuhsetal bei Dollbergen mit seinen extensiv bewirtschafteten Wiesen und Pferdekoppeln bietet vielen, teilweise selten gewordenen Tieren und Pflanzen Lebensraum. Wer die unter Schutz stehende Flusslandschaft erkunden will, kann den Naturlehrpfad entlang spazieren. Der Pfad beginnt an der Dollberger Fußgängerbrücke über die Fuhse. Schautafeln erklären die Besonderheiten am Wegesrand.

Lesen Sie auch Der Naturlehrpfad an der Fuhse ist ein Ort zum Durchatmen

Von Anette Wulf-Dettmer