Seit Anfang März hat jeder Bürger und jede Bürgerin Anspruch auf einen kostenlosen Corona-Schnelltest pro Woche. In Uetze haben diese bislang Hausärzte und eine Apotheke angeboten. Am Mittwoch, 28. April, hat zusätzlich ein Drive-In-Testzentrum eröffnet. Die Handelskette Famila hat es auf ihrem Parkplatz am Schapers Kamp im Westen der Ortschaft Uetze aufgebaut. Das Besondere: Es ist sechs Tage in der Woche von 8 bis 18 Uhr geöffnet und kann ohne Anmeldung aufgesucht werden.

Diese Ärzte testen auf Corona im Schnellverfahren

Zu den Ärzten gehört die Praxis von Dr. Melanie Benecke aus Dollbergen. Dort können Patienten unter Telefon (0 51 77) 5 20 einen Termin vereinbaren. Weil das Team derzeit den Vormittag für die Covid-19-Sprechstunde benötigt, gibt es die Möglichkeit zum Schnelltesten jeweils ab 12 Uhr an der Alten Dorfstraße 43 in Dollbergen. Schon jetzt merken die Mitarbeiter, dass die Nachfrage ansteigt.

An jedem Vormittag in der Woche bietet die Hausarztpraxis in Hänigsen an der Feldstraße 5 die kostenlosen Schnelltests an – dafür müssen sich die Patienten vorab unter Telefon (0 51 47) 80 24 anmelden.

Eine telefonische Anmeldung benötigen auch die Patienten, die sich in der Praxis von Oliver Brechler, Burgdorfer Straße 25, in Uetze testen lassen wollen. Das Team ist unter Telefon (0 51 73) 3 01 zu erreichen.

In der Arztpraxis am Hindenburgplatz testen Dr. Felix Reck und seine Kollegen im Schnellverfahren: Die Patienten melden sich vorab unter Telefon (0 51 73) 24 08 80 an und erhalten einen Termin in der Infektsprechstunde, die täglich von 11.30 bis 13 Uhr läuft. Dann trage das Team die Schutzkleidung und schütze sich, wenn die Patienten den Mundschutz abnehmen. „Einen Schnelltest gibt es nur für diejenigen, die keine Symptome haben“, betont Reck. Alle anderen würden einen PCR-Test bekommen.

Auch die Hänigser Medizinerinnen Dr. Uta Lummert-Brünger an der Gartenstraße 6, Telefon (0 51 47) 72 08 85, und Dr. Kerstin Schwarz an der Windmühlenstraße 8, Telefon (0 51 47) 9 20 10, organisieren Schnelltests in ihren Praxen. Wer sich testen lassen möchte, benötigt einen vorab vereinbarten Termin.

Diese Apotheke bietet einen kostenlosen Schnelltest an

In Uetze bietet die Apotheca im Gesundheitszentrum, Burgdorfer Straße 25, Testmöglichkeiten. Interessierte können online unter www.apotheca-uetze.de einen Termin buchen. Eine telefonische Terminbuchung ist nicht möglich.

Der Bund trägt die Kosten für den Schnelltest

Die testende Einrichtung stellt nach KVN-Angaben eine Bescheinigung zum Testergebnis aus. Darauf müssen Name, Datum und Uhrzeit vermerkt sein. Der Schnelltest ist nach Probenentnahme zwölf Stunden gültig. Die Getesteten sollen für die Schnelltests nicht in Vorleistung gehen, die Anbieter rechnen über die KVN und diese dann mit dem Bund direkt ab. Ein Test kostet im Einkauf 6 Euro, der Dienstleister erhält 12 Euro für die Durchführung.

