Uetze

Weil sich vier Heranwachsende im Alter von 18 bis 22 Jahren nicht an die aktuell geltenden Corona-Regeln gehalten haben, müssen sie mit Bußgeldern rechnen. Die Polizei traf die Gruppe am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr am Alten Friedhof an der Nordmannstraße in Uetze an und wollte sie kontrollieren. Die Gruppe stob aber auseinander und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen.

Als die Polizei sie wenig später ganz in der Nähe schließlich doch aufgriff und die Personalien aufnahm, erklärte ein 18-Jähriger den verdutzten Beamten, dass ihm die gegen ihn verhängten Bußgelder „schnurzegal“ seien. Der junge Mann und seine Kumpane sind laut Polizei bereits mehrfach wegen Corona-Verstößen aufgefallen. Die Polizei fertigte auch dieses Mal wieder Ordnungswidrigkeitenanzeigen an.

Von Joachim Dege