Uetze

Keine Neuinfektionen mit dem Corona-Virus in den vergangenen 24 Stunden in der Gemeinde Uetze. Das hat das Gesundheitsamt der Region am Freitag, 20. November, mitgeteilt. Aktuell sind in Uetze 22 Menschen infiziert. Das bedeutet, sie dürfen ihre Wohnung oder ihr Grundstück nicht verlassen. Oftmals sind von der angeordneten Quarantäne weitere Menschen im Umfeld der Infizierten betroffen. All jene, die dann Hilfe beim Einkaufen oder anderen wichtigen Angelegenheiten des Alltags benötigen, können sich an das Netzwerk „Wir für Euch – Nothilfegruppe Uetze“ wenden.

Aufträge werden blitzschnell erledigt

Auf zwei Wegen wird die Bitte um Hilfe entgegengenommen: per E-Mail an versorgung@uetze.de und telefonisch von Ann-Kristin Rauhe. Die Ansprechpartnerin im Rathaus ist unter (05173) 970109 zu erreichen. Es habe sich inzwischen herumgesprochen, dass sie den Kontakt zu den Helfern herstelle, sagt Rauhe. Sobald der Hilferuf eingehe, informiere sie das Netzwerk. „Die Ehrenamtlichen haben sich so organisiert, dass sie in allen Dörfern Helfer haben, die die Aufträge übernehmen können“, erklärt Rauhe. „Das funktioniert ganz hervorragend und blitzschnell.“ Die Rückmeldung, dass der Auftrag vergeben sei, komme spätestens nach einer Stunde, oft auch schon nach zehn Minuten.

Die Gruppe hat sich im lokalen Shutdown im Frühjahr gegründet. „Es haben sich sehr viele Leute zusammengeschlossen, um bei Bedarf schnell helfen zu können.“ Es würden nicht nur Einkäufe erledigt, sondern auch Hunde spazieren geführt, sagt Rauhe. Vor allem Familien, aber auch ältere Menschen, die sich wegen der Infektionsgefahr nicht mehr aus dem Haus trauten, wenden sich an das Netzwerk.

Uetzes Corona-Hilfsfonds ist noch gut gefüllt

Neben dieser Alltagshilfe können Menschen auch finanzielle Unterstützung in Uetze bekommen. Dafür wurde der Corona-Hilfsfonds aufgelegt. In diesen Fonds sind seit März 15.000 Euro eingezahlt worden, davon 2100 Euro als Grundstock von den örtlichen Kirchengemeinden, rund 13.000 Euro wurden gespendet. „Es ist noch genug Geld für Auszahlungen im Topf“, sagt Rauhe. Bisher wurde Unterstützung hauptsächlich für den Kauf von Lebensmitteln beantragt. 25 Euro pro Person können innerhalb von 14 Tagen ausgezahlt werden. „In besonderen Notfällen auch mehr.“ Wer Hilfe benötigt, kann beim Pastor seiner örtlichen Kirchengemeinde anrufen. Die Seelsorger nehmen die Anträge entgegen, unbürokratisch und schnell.

Das Infektionsgeschehen in der Region

Seit Ausbruch der Pandemie haben sich bis zum 20. November in der Gemeinde Uetze 175 Menschen mit dem Sars-CoV2-Virus infiziert. Zu Wochenbeginn waren es 167 gewesen, das heißt seit Montag sind acht weitere Menschen positiv getestet worden. Der Inzidenzwert beträgt am Freitag 68. In Uetzes Nachbarstadt Lehrte sind akut 153 Menschen infiziert, die Inzidenz ist auf 113,7 gesunken. Für Burgdorf meldet die Region 71 akut Infizierte und einen Inzidenzwert von 89,1. Den höchsten Inzidenzwert in der Region hat am Freitag Garbsen (140,7) vor Seelze (133,6) und Langenhagen (129,8). Regionsweit sinkt die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner seit Tagen – am Freitag liegt sie bei 100,8, nach 114,1 am Dienstag.

Von Anette Wulf-Dettmer