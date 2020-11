Eltze

Wie wurde in und um Eltze früher gelebt und gearbeitet? Ein Besuch im Heimatmuseum, das der Heimatverein Eltze seit dem Jahr 2000 an der Breslauer Straße betreibt, gleicht einer Reise in die Vergangenheit – und ist mehr als nur einen Besuch wert. Dafür gibt es dort einfach viel zu viel zu entdecken.

Heimatverein richtet Museum in ehemaliger Kirche ein

Wer durch das Tor mit dem geschnitzten Holzschild „Eltzer Heimatmuseum“ tritt, wird sofort gewahr, dass es sich bei dem Museum um ein besonderes Gebäude handelt. Die schwere Metalltür mit biblischen Szenen, die Buntglasfenster und der freistehende Glockenturm verraten, dass es sich um eine ehemalige Kirche handelt. Der Hahn auf der Tür deutet auf ihren Namen hin. „ St. Petrus war die katholische Kirche in Eltze“, weiß der Museumsbeauftragte Helmut Heim. „Sie wurde 1959 gebaut und 1999 profaniert.“ Die Zahl der Gottesdienstbesucher sei so stark zurückgegangen, dass der Erhalt sich nicht gelohnt habe.

„Wir vom Heimatverein waren damals auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten, weil die Schule ihr von uns genutztes Klassenzimmer benötigte. Es war ein Glücksfall, dass wir das Gebäude kaufen konnten“, erzählt Horst Wildhagen, Vorsitzender des seit 1980 als eingetragener Verein bestehenden Heimatvereins Eltze. Ein Gewinn für beide Seiten, denn: „Als Ladengeschäft oder Disco oder ähnliches sollte das Gebäude nicht genutzt werden“, sagt Heim. Von außen hat sich das Gebäude seither nicht verändert, auch die Glocke wird noch geläutet, wenn ein katholischer Einwohner Eltzes gestorben ist. Im Inneren steht noch der alte Beichtstuhl, über ihm hat Heim die Kreuzwegdarstellungen zusammen aufgehängt.

Zur Galerie Landkarten und Vereinsfahnen, Geschirr und Vogeleier, altes Handwerk und Einrichtungsgegenstände und noch vieles mehr: Wer das Heimatmuseum in Uetze-Eltze besucht, unternimmt eine Reise in die Vergangenheit des Dorfes.

Ein Museum zum Ausprobieren

„Viele Museen haben ein oder zwei Themen. Bei uns finden sich viel mehr“, sagt Wildhagen stolz. Rund 2000 Exponate sind im Laufe der Jahre zusammengekommen. Sie halten die Erinnerung daran lebendig, wie Eltze früher war, wie die Menschen hier lebten und arbeiteten. Das Interesse daran ist groß, beteuern die Museumsmacher. „Zu uns kommen Vereine und Seniorenkreise, auch Schulklassen.“ Während sich Ältere noch gut an die Zeiten erinnern, als umhäkelte Kissen auf dem Sofa lagen, Rezepte aus Dr. Oetkers Schulkochbuch zubereitet und in der Grude warm gehalten wurden sowie Hausschlachtung noch gang und gäbe war, ist das für die Schulklassen neu und ergo spannend.

Damit die Kinder einen Zugang bekommen, dürfen sie aktiv werden – Wäsche waschen mit echter Kernseife aus den Fünfzigerjahren zum Beispiel. Oder sie probieren aus, wie die alten Digitalwaagen funktionieren. „Wir wollen ein Museum zum Anfassen sein“, sagt Wildhagen. Das gilt auch für die zahlreichen Akten, Chroniken, Protokolle und Fotos, die – fein säuberlich archiviert – im Lesezimmer auf historisch interessierte Menschen warten. „Es ist faszinierend, so Einblicke in die Eltzer Geschichte zu bekommen“, sagt Wildhagen. So ist dort beispielsweise – in ordentlicher, gestochen scharfer Schrift nachzulesen, wie der Gesangsverein, als er sich 1933 auflöste, sein Vermögen bei einem großen Fest gemeinsam verprasste.

Eltzer Handwerk und Läden werden bewahrt

Die Dinge, die ihren Weg ins Museum finden, stammen häufig aus Nachlässen. Ihre Besitzer brauchen sie nicht mehr. Der Heimatverein nimmt sie gern und präsentiert sie dann seinem Publikum. Eines der eindrucksvollsten Stücke ist die komplette Einrichtung des Eltzer Gemischtwarenladens Heinrich Wrede. „Das stand alles in einem schuppenähnlichen Gebäude, war umfunktioniert als Aufbewahrung für Werkzeuge und anderes“, sagt Wildhagen. Nach einer Aufarbeitung zeigt die Einrichtung jetzt, wie es früher zuging beim Einkauf im Dorf.

In den Vitrinen befinden sich Flaschen, Tiegel und Dosen; auf dem Tresen stehen Waage und Kasse und ein originales Sortiment an Gütermann-Nähseiden. „Da hat schon manche Dame gefragt, ob sie nicht die eine oder andere Farbe mitnehmen könne, sie habe die gar nicht mehr“, berichtet Wildhagen. Als er eine der vielen Schubladen öffnet, kommen Rabattkarten zum Vorschein. „Waren die mit den Sammelmarken voll, gab’s eine Mark fünfzig dafür“, erklärt er. Das handwerkliche Pendant steht auf der anderen Seite des Museums: die Schusterwerkstatt des Schuhmachermeisters Friedrich Brandes aus dem 19. Jahrhundert. Fast hat es den Anschein, als käme der jeden Moment zurück aus der Pause, um weiter zu werkeln.

Sogar die Sparkasse hat es ins Museum geschafft

Auch der Gründer des Heimatvereins, Karl Siedentopp, ist im Museum zu finden. Er ist in seiner Eigenschaft als langjähriger Sparkassendirektor auf einem Foto verewigt, das am 8. April 2005, dem letzten Öffnungstag der Sparkassenfiliale an der Peiner Straße, entstand. Es ist an einem Stehtisch befestigt, der aus der Filiale stammt und auf dem sich neben einem großen Locher, Sparschweinen, Kasse und Geldzählbrett auch eine Waage für Rollengeld befindet. „Normalerweise findet so etwas nicht den Weg in ein Museum. In Eltze schon“, sagt Wildhagen.

Das Heimatmuseum Eltze hat keine festen Öffnungszeiten, ist aber nach Absprache für Besuche geöffnet. Interessierte erreichen Horst Wildhagen unter der Telefon (0 51 73) 12 50 und Wilfried Weichbrodt unter Telefon (0 51 73) 14 06. Der Eintritt ist frei.

Von Sandra Köhler